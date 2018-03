Las dotaciones de agua de riego subirán en las presas del Duero

A. Domingo | Redacción

Las intensas lluvias registradas en las dos últimas semanas abre la puerta al optimismo en la Comisión Permanente de la Sequía de la Cuenca del Duero, que ayer celebró su reunión correspondiente a marzo. Tanto es así que en todos los sistemas de la provincia de la demarcación se aumentarán las dotaciones para regadío, manifestó ayer el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero (Ferduero), Ángel González Quintanilla.

«Los datos actuales suponen una mejora sustancial a tener en cuenta en la planificación de la próxima campaña, cuyo inicio tendrá lugar en abril, ya que el volumen de agua embalsado está a tan solo once puntos de la media de la década» en la totalidad de la cuenca, informaba ayer la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) en una nota de prensa relativa a la totalidad de la cuenca. «Además, tanto la existencia de nieve en las montañas como la previsión de nuevas precipitaciones representan un margen de incremento en la misma línea», añadía el escrito.

La cuenca se encuentra en déficit hídrico, pese a la mejora de las reservas, situación que puede terminar esta primavera si se cumplen las previsiones. No obstante, todas las zonas de riego dispondrán de una dotación de agua por hectárea, que se determinará en principio en la junta de explotación de cada sistema —Órbigo-Tuerto la celebra este lunes y la del Esla lo hará el 3 de abril—. Sin embargo, la cantidad por hectárea no se cerrará «hasta que se estabilicen los embalses», señaló ayer Quintanilla. Es decir, «si el pantano gana volumen se incrementará la asignación aun celebrada la Comisión de Desembalse», prevista para la primera semana de abril. Lo que resultará definitivo de esta comisión será la reserva mínima que a final de campaña habrá de quedar en cada embalse. El agua deberá ser suficiente para atender tres meses de caudal ecológico y seis de abastecimiento y «se debate si habrán de tenerse en cuenta las aportaciones del periodo o no se consideran éstas», explicó Quintanilla.

La Mejora

Los datos del pasado lunes dan al pantano de Riaño un incremento de 51 hectómetros cúbicos (hm3) y situarse cerca de los 365 hm3, siete por encima de los que registraba el año pasado. 25,5 ganaron Porma (con un nivel de llenado del 52%) y Los Barrios de Luna (al 59%). Estos tres embalses se sitúan aún lejos de la media de los últimos diez años. Sólo Villameca, que almacenaba 13,9 hectómetros —el 70% del volumen total—, se encontraba al alcance de los 14,2 hm3 de media del decenio.

El incremento del agua embalsada no es suficiente en toda la cuenca y la CHD mantiene todavía la inquietud por la falta de volumen suficiente en los sistemas Carrión y Pisuerga-Bajo Duero.