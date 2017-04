Los ecologistas afirman que eliminar al cormorán «vulnera la ley y es ineficaz»

a. Medina | villamañán

Dos mujeres y un varón resultaron heridos ayer en un accidente entre dos vehículos en la autovía León-Benavente (A-66) a la altura del Villamañán. A las 11.22 horas numerosas llamadas al Centro de Emergencias Castilla y León 112 alertaron de una colisión entre dos turismos, uno de los cuales con un remolque que ha volcado, en el kilómetro 175 de la autovía A-66, en sentido Benavente. A consecuencia de la cual resultaron heridas, al menos, tres personas, una de las cuales (un varón) permanecía atrapada por el volante en el interior de uno de los turismos accidentados. El 112 dio aviso del accidente a la Guardia Civil (Tráfico), a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil, dos ambulancias de soporte vital básico y personal facultativo de Atención Primaria del centro de salud de Valencia de Don Juan. Se atendió a dos mujeres de 79 y 53 años evacuadas en ambulancias de soporte vital básico, y un varón de 71 años, trasladado en UVI móvil, todos ellos al Complejo Asistencial de León.

Al menos doce personas resultaron heridas durante el día de ayer en cinco accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras de la provincia de León.

A las 01:24 horas, en la carretera CL-626, a la altura del kilómetro 98, a la salida de La Robla, en dirección hacia Brugos de Fenar, la salida de la vía y vuelco de un vehículo acusó heridas a dos varones de 30 y 31 años.

A las 08:57 horas otra salida de vía también en La Robla, en la carretera N-630, en la subida del alto del Rabizo, se saldó con otros dos heridos, dos jóvenes de 23 y 21 años.

A las 09:14 horas, dos chicos de 17 y 21 años resultaron heridos por una salida de vía más en la CL-624, en Puente Villarente.

Finalmente, a las 10:43 horas, se avisó al 112 de una nueva salida de vía de un turismo, en León, en la intersección de la rondas LE-11 y LE-30, donde se precisó asistencia para atender al menos a dos personas heridas, conscientes. El 112 dio aviso del accidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico. Se atendió en el lugar a tres personas heridas, tres mujeres de 81, 55 y 49 años, trasladadas más tarde al Complejo Asistencial de León.

m. carnero | león

La eliminación de cormoranes que se está llevando a cabo en distintos lugares del norte peninsular, como es el caso de León, podría no ser legal. SEO/BirdLife pone de manifiesto que plantear esta medida «está en contra de la normativa europea y nacional« ya que «no es una especie cinegética y su caza no está permitida». La Directiva de Aves 2009/147 y la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad sólo contempla una excepción para los controles letales. Únicamente podrían ser autorizados, si no existe otra solución satisfactoria y solo si se demuestra que es esta especie está causando «perjuicios graves».

En el caso de León, el servicio territorial de Medio Ambiente ha tomado medidas contra esta especie por la fuerte presión que ejerce sobre la fauna piscícola, en el caso de León, sobre las poblaciones trucheras que representan un gran reclamo para la pesca recreativa

Frente a las afirmaciones de la presencia de un mayor número de ejemplares de esta ave acuática, precisamente en esta zona sucede lo contrario. Así lo recoge el último censo nacional de cormorán grande realizado en 2012, y que pone de manifiesto un declive de algunas poblaciones de cormorán grande en el Paleártico Occidental, especialmente en el norte y este de Europa y un desplazamiento de algunas poblaciones reproductoras hacia el sur y occidente del continente.

SEO considera que el cormorán grande no es culpable de la disminución de las poblaciones de truchas y salmones en los ríos del norte de la Península. Y sí el estado de conservación en el que se encuentran muchos de los hábitats donde habitan estos peces.

Tal y como recoge el Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), las principales amenazas para las truchas y los salmones apuntan a los vertidos o contaminantes urbanos e industriales; a la extracción de áridos o la modificación de los cauces naturales; también a la presas, saltos de agua y otros obstáculos en el cauce de los ríos; a la captación de agua para usos urbanos o agrícolas; a la sobreexplotación por pesca deportiva así como a la introducción de de truchas procedentes de poblaciones alóctonas. Presiones que coinciden también con las que se identifican en los recientemente aprobados planes de gestión de las Zonas de Especial Conservación de la Red Natura 2000, designadas por las comunidades autónomas.

Además, SEO/BirdLife recuerda los controles de poblaciones de esta especie realizados en otros países europeos han demostrado ser ineficaces