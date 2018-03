El edil no adscrito se abstuvo en la votación de la residencia

j.a.b.p. | la robla

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de La Robla, Felipe Moreira, se abstuvo el pasado martes en la votación para reactivar el proyecto de la residencia de ancianos, que tuvo lugar en el Pleno municipal, y no emitió un voto en contra, tal y como se publicó ayer por error. Moreira aclaró que su voto no significa que esté en contra del proyecto y que no votó a favor ya que el equipo de gobierno no contó con él en la mesa de contratación de la obra. La votación salió adelante con los votos a favor de PSOE, IU y PP.