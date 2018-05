«El lobo este año parece bien fuerte»

v.a. | caboalles de abajo

Un total de tres reses vacunas de una misma explotación ganaderas han muerto ha consecuencia del ataque de un lobo en la pedanía lacianiega de Caboalles de Abajo, según señaló la alcaldesa pedánea María Teresa Martínez.

Según la presidenta de la Junta Vecinal, el ganado estaba en el monte de Caboalles de Abajo cuando el lobo atacó a estos tres animales hasta provocarles la muerte, y aunque por el momento no se conoce que otras ganaderías de este pueblo se hayan visto afectadas por el ataque del lobo, no descartan que pueda volver a atacar «ahora ha sido a esta ganadería, pero no se sabe si volverá». En este sentido, Martínez afirmó que los ganaderos de Caboalles de Abajo se sienten muy preocupados ante estos hechos ya que para «muchos de ellos es el sustento económico de sus casas». Además destacó que este año, el lobo «parece que bien fuerte, ya que sabemos que en otras zonas también han sufrido sus ataques».

Ante estos hechos, la Junta Vecinal quiere hacer un llamamiento a las autoridades competentes para que aumenten la vigilancia en los montes, tanto «por el gran riesgo que corren los animales como lo que pueda ocurrir con las personas». Además, la pedaáea recuerda que no es la primera vez que alerta al Servicio de Medio Ambiente de la necesidad de la visita de los agentes forestales visiten más los montes para prevenir este tipo de situaciones u otras similares «reconocen que lo que se les pide es cierto, pero luego no ponen medios» matizó María Teresa Martínez, quien señala que la Junta de Castilla y León debería implicarse más con este tipo de situaciones ya que los ganaderos deben asumir los costes ocasionados por este tipo de situaciones los asume los propietarios de las reses, algo en lo que también están de acuerdo los ganaderos de la zona.

Por el momento, no se conoce que en los montes de otros pueblos de la comarca de Laciana se hayan producido ataques de lobo y tampoco en esta pedanía.

El año pasado la preocupación entre los ganaderos crecía al ver como los osos se dejan ser vistos por distintos pueblos de la comarca, e incluso en alguna ocasiones atacando a reses vacunas, frutales o colmenas.