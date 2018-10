«El mejor homenaje que podemos hacer a Arroyo es conservar parte de su obra en nuestro valle»

dl | LEÓN

Su conversación con los lectores se prolonga desde las once hasta las tres de la tarde. Mario Rivas las quiere contestar todas y su conversación con los lectores se convierte en un maratón de preguntas. Estas son algunas de ellas.

—Tito: Los que vivimos en las pedanías pagamos los mismos impuestos. ¿Cuándo vamos a tener los mismos servicios que Villablino?

—Mario Rivas López: Tiene toda la razón, pero tenemos que ser conscientes de la dificultad de prestar los servicios con la misma agilidad en los núcleos de población más grandes que en los pequeños. La plantilla municipal se ha ido reduciendo por las circunstancias económicas y los servicios que requieren los ciudadanos son los mismos. Para nosotros las pedanías son una parte muy importante de nuestro municipio y nunca deben ser dejadas al margen.

—Peñaporrela: ¿No tienen pensado volver a abrir el albergue de Caboalles? Me consta que lo han sacado a subasta varias veces y ha quedado desierto ¿no crees que es porque ponéis un precio muy elevado?

—M.R. Es cierto que salió a licitación varias veces sin que hubiese una sola oferta para su gestión. El precio de alquiler no es algo aleatorio. Según la ley es como mínimo el 6% del valor de tasación del bien, y siempre se estableció el mínimo más un porcentaje elevado en bonificaciones. Siendo conscientes de la importancia de su funcionamiento, el Ayuntamiento tiene previsto ceder el albergue para un aprovechamiento conjunto del Centro de Interpretación del Urogallo, como referente turístico en Laciana. Las obras ya tienen asignada partida presupuestaria.

—Yo: He leído varias preguntas referentes a la Reserva de la Biosfera. A mi parecer se está desaprovechando mucho esa figura que tenemos.

—M.R Puedo asegurarle que la implicación política es total y, siendo honesto, no solo nuestra sino de todos los grupos políticos. La Reserva de la Biosfera Valle de Laciana llevaba en letargo varios años, es difícil despertarla de forma inminente, especialmente sin financiación, pero es una marca en la que creemos y seguiremos potenciando. Estoy convencido que a corto plazo tendrá buenos resultados.

—Evira: El matadero permanece cerrado desde 2015 y es objeto de una investigación judicial para dilucidar las responsabilidades de la anterior gestión tanto del concesionario como del ayuntamiento, periodo en que las instalaciones quedaron destrozadas y se derivó una deuda de casi 1 millón de euros a la economía municipal. ¿Puede informar de la situación actual?

—M.R Tengo que aclarar dos cosas. La primera es que no es cierto que las instalaciones quedaran destrozadas. De hecho se estuvo prestando el servicio hasta el día de su cierre con las garantías sanitarias tuteladas por la Junta. La deuda nada tiene que ver con ese millón de euros. Las dos derivaciones correspondientes a cuotas de seguridad social que el Ayuntamiento tuvo que asumir como responsable subsidiario fueron en torno a 240.000. Esta deuda sigue el procedimiento legal establecido para su cobro por vía ejecutiva al concesionario

—Lidia Mayorga: ¿Cree que sería lógico que el futuro centro de cría del urogallo que el ministerio quiere instalar en la cordillera Cantábrica se ubicara también en Laciana?

—M.R Claro que es lógico y estamos haciendo las gestiones para que así sea. No sería comprensible que se ubicase en cualquier otro punto ya que tenemos la mayor población de urogallo de todo el país y las condiciones medioambientales de nuestro valle favorecen su conservación.

—Maribel: ¿No le parece triste que siendo Laciana la cuenca minera más importante, sea casi la única que no tiene una sola muestra de patrimonio industrial puesta en valor?

—M.R. Mucho y así lo hemos denunciado en numerosas ocasiones. El único patrimonio que ha revertido al ámbito público en nuestro municipio han sido los dos ramales ferroviarios donde se ubican el camino natural y la ruta verde. Hemos protegido dentro del PGOU los castilletes mineros, para evitar su demolición o cambio de ubicación aunque continúe en manos privadas y seguiremos insistiendo en la necesidad de que este patrimonio sea público.

—Jorge: ¿Que van a hacer con los terrenos donde iba a instalarse el Parador? Ha hablado con el gobierno de su partido para retomar el proyecto?

—M.R Buenos días, hace más de un año que hemos solicitado su reversión e indemnización tras agotar las vías de negociación con el anterior gobierno. Ahora mismo, con una nueva dirección en Turespaña esperamos alcanzar un acuerdo que favorezca los intereses de todos los lacianiegos.

—Carbón: ¿Que valoración hace del desarrollo de la Reserva de la Biosfera de Laciana y por qué no se da entrada en ella a los agentes y sectores locales?

—M.R. Hasta hace muy poco la única financiación con que contaba la Reserva era una subvención directa por parte del Ayuntamiento de Villablino a la que actualmente se suma otra por parte de la Diputación, insuficientes para poner en marcha proyectos ilusionantes pero sí para darle visibilidad. Estamos trabajando para elaborar unos nuevos estatutos que nos permitan incorporar agentes y sectores representativos de Laciana que ayuden a potenciar nuestra reserva.

—Carbón: ¿Que está haciendo el Ayuntamiento frente a la pérdida poblacional de casi un 50% en los últimos veinte años?

—M.R. Reclamar nuestro espacio como agentes gestores del territorio, en representación de los ciudadanos, en busca de nuevas alternativas: turismo, formación, ganadería, aprovechamiento forestal.... en los que trabajamos demasiado solos. Hasta la fecha los ayuntamientos nunca han formado parte en las negociaciones con administraciones superiores buscando nuevos yacimientos de empleo.

—Vecino: ¿Cual cree que es su gran logro al frente de la alcaldía?

—M.R. No sería justo ni prudente la autocomplacencia. Venimos realizando un trabajo diario más de hormiga que de cigarra, en el que estamos especialmente contentos con los resultados de la gestión económica. Hemos pasado de tener un periodo medio de pago a acreedores de un año a 40 días o finalizar el aplazamiento con la Agencia Tributaria de más de 600.000 que se traduce en la reducción de una parte importante de la deuda que nos lastra.

—Anónimo: En Villablino y en sus pueblos se alquilan muchas casas y pisos de forma ilegal a turistas, sobre todo durante la temporada de esquí. Esto perjudica notablemente a los establecimientos que están legalizados por la Junta de Castilla y León y que pagan sus impuestos y también perjudica la imagen de Laciana, ya que no todos los sitios reúnen las condiciones mínimas.¿Se hace algo desde el Ayuntamiento para tratar de evitar esto?

—M.R. Me veo en la obligación de ser muy prudente en esta respuesta ya que desconozco en este momento la normativa a este respecto. Me pondré al tanto de ella para preservar con garantías la actividad que se ejerce de forma lícita.

—Ana: Ahora que faltan unos meses para que se acabe esta candidatura ¿que balance haces de estos cuatro años de gestión en el Ayuntamiento? ¿Hay algo que te hubiese gustado hacer y que se ha quedado por algún motivo en el tintero?

—M.R. El balance es positivo en cuanto dedicación y ganas. Todas las iniciativas que hemos presentado y dependen de otras administraciones y, aunque aprobadas, siguen un proceso administrativo excesivamente lento, lo que nos obliga a tener paciencia para verlas ejecutadas.

—Pablo: ¿Como ves a Laciana dentro de 10 años?

—M.R. Tengo que verla con optimismo, de lo contrario no podría ocupar el puesto de alcalde. Tenemos numerosos potenciales que entre todos, en primer lugar los lacianiegos, sacaremos adelante.

—Isabel López: Mi pregunta es si se tiene pensado hacer algún tipo de homenaje póstumo al artista recientemente fallecido Eduardo Arroyo, ya que él puso en el mapa la comarca de Laciana durante unos cuantos años con sus encuentros culturales en Robles de Laciana y a mi parecer no se le ha reconocido como se debiera.

—M.R. Sinceramente el mejor homenaje que podríamos hacerle es recoger parte de su obra en nuestro valle. En primer lugar estamos tratando de traer una de sus últimas exposiciones, la que actualmente está en Segovia tutelada por Acción Cultural Española. Me gusta tu propuesta de dotar un espacio público con su nombre.

—Luis: ¿Se siente respaldado por su partido para ser el próximo candidato a la Alcaldía de Villablino? Muchas gracias.

—M.R. Totalmente. Me remito a las palabras que tuvo la secretaria de organización provincial, Nuria Rubio en nuestra fiesta campera que se celebró en Caboalles de Abajo, apostando por darle continuidad a nuestro proyecto político para Laciana, conmigo al frente.

—Fernando Fernández: ¿Se tiene previsto hacer algo por el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio minero que aún nos queda? ¿Y el tren turístico Ponferrada ¿Villablino tiene alguna posibilidad o lo damos por perdido?

—M.R. Como dije anteriormente seguiremos reivindicando allí donde corresponda para que este patrimonio revierta al ámbito público, para poder hacer una gestión adecuada del mismo. Soy un firme defensor del denominado Ponfeblino, estamos ante una oportunidad única para que pase a manos del consorcio, no solo para desarrollar un proyecto turístico que ya es importante, también para desarrollar proyectos industriales de I+D+i

—Ademarista: Cada vez somos más los lacianiegos que nos tenemos que ir de nuestro valle viendo las pocas alternativas de empleabilidad que hay, especialmente para el sector femenino , muy cualificado por cierto. Ahora que parece que el fin de la minería está cerca ¿Qué alternativas se están barajando para generar empleo en Laciana?

—M.R. Somos conscientes de que el empleo femenino es una pieza fundamental para fijar población en nuestro municipio, por eso muchas de nuestras reivindicaciones van dirigidas a ello, como los ciclos de formación profesional o cualquiera de los sectores ya mencionados como ganadería, turismo, productos agroalimentarios, tercera edad. Villablino ha tenido un desarrollo urbanístico que no es el más adecuado para el momento en que vivimos, estamos intentando renovar espacios públicos como parques, aceras adaptándolos a los tiempos actuales y tratar de concienciar a los vecinos de que nuestro entorno es muy importante.

—María del Mar: ¿Desde el Ayuntamiento se ejerce o se tiene previsto ejercer algún tipo de presión sobre otras administraciones superiores que conceden ayudas a empresas para que en los municipios mineros esas ayudas sean superiores a las que pueda obtener otro proyecto similar que se instale en otra zona que no esté con la problemática del cierre de minas. Ya que si las ayudas son las mismas las empresas se instalarán en otros sitios mejor comunicados que el nuestro.

—M.R. Buenos días, por preguntas como ésta que nos haces es por lo que pedimos ser parte activa en el marco de actuación para la transición de las comarcas mineras, desarrollar un mismo plan para todos es un error, ya cometido, debemos aprender de el y adaptarlo a los diferentes territorios.

—Cristina López Aller: ¿Cómo va a afrontar el Ayuntamiento que se pueda impulsar en Laciana el legado del artista Eduardo Arroyo?

—M.R. Debemos tratar el legado artístico de Eduardo Arroyo con el respeto que se merece y para ello cualquier iniciativa que tomemos debe contar con el beneplácito de su familia.

—Saturnino: ¿En que fase de ejecución se encuentra el proyecto de la cerveza en el antiguo grupo Lumajo que está poniendo en marcha el lacianiego Juan José Villanueva? ¿Está el ayuntamiento facilitando el proceso del mismo ? ¿Se sabe algo más del esos otros dos grandes proyectos que estaban planeados para Laciana: una fábrica de cerámica en las antiguas instalaciones de Calderón y un macro centro de ocio en el antiguo lavadero?

—M.R. Respecto al proyecto de la cerveza se han empezado a ejecutar obras correspondientes a las declaraciones responsables presentadas por la empresa, mientras se concede la licencia urbanística para obra mayor, que está pendiente de informes de la Junta de Castilla y León y Confederación, implicándonos en la tutela de los expedientes administrativos para agilizarlos lo máximo posible, al igual que con cualquier otro proyecto que genere empleo. Los otros dos proyectos que mencionas están en tramitación para recibir ayudas del Instituto del Carbón, algo que es imprescindible para su ejecución y posterior desarrollo.

—Laciana: ¿Qué va a ocurrir con los terrenos del colegio, derribado para la construcción frustrada del parador? ¿No cree que fue un error demoler el colegio sin garantías de que se levantaría el parador?

—M.R. En caso de que no se lleve a cabo el proyecto han de revertir al ayuntamiento, como así se ha pedido. Estoy totalmente de acuerdo en que ha sido un error demoler el colegio, una decisión que fue tomada de forma unilateral por parte de turespaña causando un grave perjuicio a la sociedad lacianiega, es por ello que se ha solicitado una indemnización que según los informes técnicos supera 1.700.000 euros

—Laciana: La Reserva de la Biosfera no está sirviendo para nada. Se han anunciado muchas cosas en prensa que luego no se traducen en nada real. Se ve en otras reservas como se llevan a cabo actividades e iniciativas, mientras en la nuestra no se ha hecho nada, salvo anuncios de proyectos.

—M.R. No estoy de acuerdo. Es una marca que se asocia a un turismo sostenible y medioambiental por el que estamos trabajando. Es cierto que se puede y se debe hacer más. Los proyectos están presentados, lo difícil es obtener la financiación para su desarrollo.