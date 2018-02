Ellas con las Águedas y ellos con san Blas

La plaza de las tradiciones. No hay evento que se precie en La Bañeza que no haga escala en la plaza Mayor de la ciudad. El calendario no perdona y la devoción tampoco. Y así ocurrió ayer. Águedas y hermanos de san Blas coincidieron en su día grande. Ellas encomendadas a su patrona y ellos implorando al santo por su bienestar y gargantas. Como manda la costumbre no faltaron las cerillas.

Las águedas del Salvador con sus mantos y manteos, sus joyas y sus bordados. Ellos de traje acompañando a san Blas en la procesión por el centro de la ciudad.

Ayer, además de la tradición, otro elemento unió a las dos hermandades: la música popular a golpe de dulzaina y tamboril.

Pasada la una en el reloj de la iglesia de santa María, y mientras las águedas preparaban sus subida al salón de plenos para pedir al alcalde el bastón de mando por un día, los devotos de san Blas apuraban en el templo la salida con el patrón.

Para las águedas del Salvador la jornada de ayer tuvo un carácter especial. La hermandad celebró 25 años desde que el obispado de Astorga la reconoció como cofradía. Era 1993 y unos años antes se había refundado el grupo. Desde entonces no han dejado de ir cada año a la Casona para pedir al regidor el mando de la ciudad. José Miguel Palazuelo volvió a cumplir y no dudó en dar el bastón a la Águeda Mayor, Araceli López.

Las bodas de plata de la cofradía — penitencial desde 1995— reunió en el salón de plenos a las águedas mayores y de honor que a lo largo de estos 25 años ha ido nombrando la cofradía. No estuvieron todas pero sí una amplia representación.

En su discurso, que este año estuvo marcado por la efeméride, López recordó algunas de las reivindicaciones que a lo largo de estos años, las águedas han ido planteando como el hospital comarcal o el parque de bomberos, «peticiones que esperemos lleguen a tiempo», reiteró ayer el alcalde, quien con los tradicionales ripios hizo entrega del bastón a las mujeres. «Siempre vuelve puntual», bromeó.

El regidor también puso sobre la mesa la importancia de que «algún día ya no sea necesario hablar de igualdad porque exista» y en esta línea reivindicó el papel de las mujeres en la sociedad. «Debería haber mujeres presidentas de gobierno, presidentas de comunidades, más alcaldesas, más mujeres en la judicatura...», recordó Palazuelo, consciente de que a lo largo de todos estos años se ha avanzado pero «aún queda camino por recorrer».

Las castañuelas no pararon de sonar, como tampoco las buenas intenciones de los hermanos de san Blas.