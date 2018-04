Los empleados de la futura fábrica de cerveza tendrán un 5% de las acciones

La plantilla de trabajadores que formen parte de la fábrica cervecera que se ubicará en las antiguas instalaciones mineras de Lumajo y que está impulsada por el empresario lacianiego, Juan José Villanueva, tendrán un cinco por ciento de las acciones de esta empresa. «Se creará una sociedad, propiedad de los empleados y cuando haya beneficios en la compañía, no sólo recibirán sus salarios sino que además recibirán ese cinco por ciento», anunció el empresario. En este sentido, Villanueva explica que los empleados no serán meros trabajadores sino que serán dueños de la compañía. Además, podrán estar presentes en las reuniones que se realicen como dueños de la compañía para que «se sientan parte de la empresa y no sólo trabajadores». Este sistema de empresa se basa en el modelo americano, donde lo más importante de son los empleados, a los que se premia así su esfuerzo.

Otra característica que tendrá esta fábrica de cerveza será el enfriamiento de la bebida con el agua de la mina. «El canal se meterá en la fábrica, convirtiéndonos en la única cervecera mundial con este mecanismo». Para Villanueva este proceso supone agregar «una historia detrás y un valor a la cerveza». Sin embargo esta no será la única diferencia con otras cerveceras, ya que se está estudiando la posibilidad de aprovechar una de las dos bocaminas que existen para que se puedan degustar una cerveza bajo tierra.

Este empresario dará el primer paso con la rehabilitación de las instalaciones mineras y tiempo después se desarrollará el sector turístico. «El entorno es maravilloso y queremos aprovechar su potencial», afirma. En este sentido, Villanueva pretende crear empleo directo e indirecto con la fabrica, por ello «nos volcaremos con el turismo».

Respecto a los ingredientes especiales que llevará la cerveza denominada 12.70, una de ellas es la melisa, «sabor propios para esta bebida», mientras que a otra clase se le añadirá árboles autóctonos de la comarca. Para la cerveza negra se agregará un toque de café. «Se busca una cerveza fácil de beber, que a la gente le guste tomarla», destacó Villanueva.

Con este proyecto empresarial, este joven lacianiego quiere ayudar a sus paisanos. «Si lo puedo hacer en mi tierra y ayudar a mi gente mejor que mejor», señaló. Además explicó el gran componente personal y emocional que significan estas instalaciones mineras para él. «Aquí se cambiaba mi padre», matizó.

Este empresario también impulsa la Beca Manuel Villanueva que será presentada mañana.