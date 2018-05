El equipo Girls Pogüel gana el Gaudí Challenge con una app que aúna sostenibilidad y accesibilidad

Una app que aúna sostenibilidad y accesibilidad en el turismo ha ganado el 'Gaudí Challenge' de Astorga (León), un certamen que busca potenciar la innovación y el emprendimiento en el sector de la industria del turismo.



La propuesta ganadora ha sido elaborada por el 'Girls Pogüel', compuesto por cinco estudiantes de la Universidad de León (ULe), de los grados de Comercio y ADE.



El jurado, compuesto por representantes de Renfe, Microsoft, Fundación Once, la Universidad de León, el Palacio Episcopal y el Ayuntamiento de Astorga ha decidido premiar el proyecto de estas cinco jóvenes "por aunar todas las premisas del reto y ser viable para su desarrollo".



Así lo ha destacado la concejala de Turismo de Astorga, Silvia Cobos, que también ha destacado el "enorme esfuerzo e ilusión" que han aplicado los 50 universitarios de la ULe participantes en el certamen.

Las ganadoras provienen de Medina del Campo, Pontevedra, Lugo, León y Madrid y proyectaron la creación de una aplicación móvil totalmente personalizada y configurable en primer lugar para los diferentes tipos de turistas -peregrinos, parejas, familias... - y en segundo lugar para los requisitos físicos o otras necesidades especiales.



Es decir, el turista podría escoger que tipo de viaje está realizando, durante cuánto tiempo y con quien, y si una de las personas tiene movilidad reducida la aplicación pensada para Astorga le mostraría la ruta más aconsejada para ese grupo y los hoteles y restaurantes que se adaptan a sus necesidades.



Además de la creación de la app, las ganadoras proyectaron una renovación integral de la señalización turística de la ciudad que aportase información de accesibilidad y códigos QR.



Las cinco estudiantes no solo recibirán los 500 euros del premio, si no que Fundación Once se encargar a través de su programa de aceleración de startups que la aplicación pueda ver la luz.



Los estudiantes han calificado de "intenso e inolvidable" la experiencia que se les ha brindado este fin de semana en Astorga y que sirve de antesala a la celebración del tercer Gaudi World Congress que la bimilenaria ciudad maragata acogerá el 6 y 7 de julio.