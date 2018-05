«Estamos encantadas, esto nos da la vida»

maría carnero | villadangos

La clase de los miércoles del Aula de Educación de Adultos de Villadangos se vio ayer interrumpida por una visita muy especial. El presidente de la Diputación, acompañado por el diputado de Cultura, Miguel Ángel Fernández, y el alcalde de la localidad, Teodoro Martínez, pasó lista ayer a las 16 alumnas y al único alumno de esta clase en la que la ilusión y las ganas de aprender les ha llevado a participar en una de las actividades retomadas por la institución provincial que más aceptación y reclamo esta teniendo en esta legislatura. Se trata de la educación para adultos, que el próximo año celebra su 25 aniversario en la provincia.

El presidente se mostró muy interesado por todo lo que están aprendiendo este curso e intercambió algunas palabras con los alumnos. «Espero que aprendáis mucho y que disfrutéis que es lo más importante», les dijo el presidente, que anunció que este año aumentará de los 150.000 a los 250.000 euros la partida destinada a este programa, ya que «cada vez recibimos un mayor número de solicitudes y queremos atenderlas todas, queremos llegar a un mayor número de personas». Martínez Majo destacó que «nuestro objetivo es ofrecer desde aquí un lugar donde dar respuesta a las inquietudes de los cerca de 1.500 alumnos con los que contamos durante este curso, que residen en 100 pueblos de nuestra provincia».

Por lo que se refiere a los alumnos, la mayoría mujeres, todas manifestaron su alegría con la visita del presidente al que no dudaron en pedirle más excursiones y actividades culturales.

«Lo pasamos muy bien estamos aprendiendo muchas cosas», comenta Enélida de 83 años, que asegura que «no falta nunca a clase, a no ser que la enfermedad se lo impida, por que es algo que nos da vida». María, de 87 años, muestra orgullosa su cuaderno con todos los apuntes que va tomando, bien ordenados y subrayados con fosforito los datos más importantes. «Ahora estamos aprendiendo la historia de la Catedral de León, que es muy interesante», comenta esta vecina de Villadangos, que admite que su asignatura pendiente es el inglés. «Por la tarde, volvemos, y hacemos gimnasia, y si ese día no nos apetece, pues echamos una partida a las cartas», explica. En lo que todas coinciden es que lo que más les gusta del curso es la profesora. «Consuelo es lo mejor de todo», dicen orgullosas. La maestra, una de las 19 que participa en ese programa de educación para adultos, también se deshace en halagos con sus alumnos. «Son muy aplicados, se trabaja muy bien con ellos, porque aunque son muchos y a veces hablan, en general son muy obedientes», explica la profesora. Consuelo trata de impartir todas la materias que puedan ser de utilidad para ellos. «Hacemos de todo, poesías, ejercicios de cálculo mental, ortografía, expresión oral y escrita, geografía —desde nuestra comunidad al resto del mundo—, lectura, anatomía humana, historia y arte», concreta la maestra. Tras la visita del presidente, tocaba examen. «Ya sabéis que hoy os pregunto, no os vais a librar», bromeaba Consuelo.

Casi todo, mujeres

Por su parte el alcalde de la localidad, Teodoro Martínez, destacó el éxito de esta actividad. «Tenemos un inconveniente, que mayoritariamente son mujeres, mientras que sólo tenemos un hombre apuntado, algo que nos pasa en todas las actividades». El alcalde destacó que con este tipo de actividades se combate el aislamiento al que muchas de estas mujeres están condenadas por vivir en el área rural, mientras que el hombre está más al bar y a la partida. «Se han animado mucho, ya que la demanda es muy alta, están deseando organizar nuevas actividades», asegura Martínez. «Todo esto les viene muy bien para la memoria, y para relacionarse. Se han comprado móviles, han aprendido a mandar mensajes y todas tienen correo electrónica», concluye el alcalde.