Eurodiputados piden investigar el retraso en el cierre de las centrales de carbón

Los eurodiputados del grupo Los Verdes-Alianza Libre Europea (ALE) Florent Marcellesi y Claude Turmes enviaron hoy varias cartas dirigidas a tres comisarios europeos para pedirles que investiguen el retraso en el cierre de las centrales de carbón en España.



En concreto, se dirigieron al vicepresidente de la Comisión Europea y comisario para la Unión de la Energía, Maros Sefcovic; al comisario para la Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, y a la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.



En las misivas, los eurodiputados les recuerdan "los problemas que estaban teniendo varias empresas en España para cumplir el Acuerdo de París", así como con algunas partes de la legislación del Paquete Energético europeo con respecto al cierre progresivo de las plantas más contaminantes.



Sin embargo, mencionan que el ministro español de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, tiene intención de evitar estos cierres "argumentando que ponen en peligro la seguridad de los suministros energéticos y aumentarían los precios de mercado de la electricidad".



Por ello, denuncian que este tipo de decisiones están "interfiriendo en el mercado eléctrico europeo y contradicen frontalmente el Acuerdo de París", y aseguran que estas interferencias solo se podrían producir si existiese "un serio y puntual riesgo en la seguridad de suministro eléctrico".



Asimismo, señalan que si el Gobierno español no puede justificar que exista ese riesgo "no debería permitirse que eviten los cierres" de plantas de carbón.



También añaden que la variación en el precio "no es motivo suficiente para justificar la intervención pública en las decisiones empresariales" para el cierre de las centrales contaminantes.



Además, los eurodiputados ecologistas piden que se abra una investigación para que se cumplan los principios del mercado interno europeo, incluyendo la libre fijación de precios, ya que consideraron que de lo contrario "esto supondría un peligroso precedente" en el que un Estado miembro se opusiera a las políticas de descarbonización.



En las cartas se pregunta también si la Comisión Europea (CE) ha recibido una justificación detallada de las autoridades españolas y si consideran que estas medidas son coherentes con los planes europeos de cierre de las plantas más contaminantes.



Por último, los eurodiputados ecologistas piden que la CE lleve a cabo una "intervención efectiva" para preservar el mercado interno de electricidad en la Unión. EFECOM