Ezequiel adquiere una nave para la elaboración exclusiva de cecina

El polígono industrial de La Robla será el próximo destino para la implantación de una nave de elaboración exclusiva de cecina de Embutidos Ezequiel, según confirmó ayer el gerente de la empresa, Ezequiel García. Un recinto de más de 2.500 metros cuadrados enclavado en el suelo industrial roblano de El Rabizo, que se ubica en la antigua nave de Carrocerías Cocanor, que hace años cesó su actividad.

En la actualidad, y una vez adquirida la nueva infraestructura, Embutidos Ezequiel trabaja para adaptar el recinto a las normativas establecidas en el sector cárnico y poder iniciar su actividad en La Robla, en un período aproximado de ocho meses, según confirmó ayer a este medio Ezequiel García.

En un comunicado hecho oficial por la dirección de la empresa cárnica, se reza que «Embutidos Ezequiel, una fábrica con más de setenta años de experiencia en este sector, escoge La Robla para el establecimiento de una nueva planta de producción». En este sentido, se trata de una planta industrial con la que Embutidos Ezequiel pretende segmentar la producción de uno de sus productos más relevantes, con más potencial y con más demanda internacional, como es la cecina.

Ezequiel García, resaltó que la nueva infraestructura que se asentará en el polígono industrial roblano será «una fábrica de elaboración exclusivamente de cecina en todas sus modalidades y que pretende iniciar su actividad en un tiempo cercano a los ocho meses, entre los permisos pertinentes y la adecuación de la fábrica al sector cárnico»

No hay que recordar que la gran familia de Embutidos Ezequiel posee además tres afamados restaurantes, en Villamanín y León, donde dan a conocer la auténtica cocina casera de montaña, desde su inicio allá por el año 1.945. desde entonces y hasta nuestros días, no hay turista, viajero o vecino, que no pare en la nacional 630 para degustar un sabroso entrecocido y sobre todo sus embutidos de elaboración propia, como el jamón, chorizo, salchichón, lomo y la cecina.

En el año 2013, Embutidos Ezequiel realizó una inversión de tres millones de euros en ampliar su fábrica con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados en Villamanín.

