Fernando González saca nota en el europeo de soldadura

j.a. barrio planillo | la robla

El alumno de FP de la Robla y campeón nacional de Soldadura, Fernando González López, finalizó ayer el ciclo de competiciones Regional, Spainskills, WorldSkills (Mundial-Abu Dhabi) y EuroSkill (Europeo-Budapest) con muy buena nota. Y es que han sido varios los competidores que no han podido finalizar sus piezas y no pasaron con éxito las pruebas a las que se someten, el ritmo ha sido vertiginoso, han tenido que trabajar a modo de competición y no todos han soportado esta tensión.

Fernando sí, y ha conseguido ser el 12 Mejor de Europa en una disciplina como es la soldadura. Desde el Centro integrado de FP de La Robla, le llena de orgullo y sobre todo a su profesor Jorge Aller, quien le ha formado en esta especialidad, donde ha realizado unas piezas tan complejas indica, «en las que hay que tener en cuenta que la inversión en tiempo y recursos que emplean otros países para preparar a sus alumnos para los Skills, es un factor contra el que nosotros no podemos luchar, para estas competiciones otros países emplean mucho tiempo, nada más y nada menos que todo el año entero para preparar el Europeo y dos años para preparar el Mundial».

Ser el 12 de Europa ante 600 competidores, 500 expertos y 28 países, es un mérito.