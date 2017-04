El fiscal mantiene la petición de 25 años para el acusado de asesinar a Denise

La Fiscalía ha mantenido hoy su petición inicial de 25 años de prisión para Miguel Ángel Muñoz Blas por el asesinato en Astorga (León) en abril de 2015 de la peregrina estadounidense Denise Pikka Thiem, mientas que la acusación particular ha elevado su solicitud de condena de 24 a 27 años.



Así se ha puesto de manifiesto en la última jornada del juicio que se sigue en la Audiencia de León contra Muñoz Blas durante la lectura de las calificaciones finales a cargo de las distintas partes.



La Fiscalía reclama 20 años por el delito de asesinato y otros 5 por el de robo con violencia, mientras que la acusación particular eleva de 20 a 22 su solicitud por el delito de asesinato y de 4 a 5 por el de robo con violencia.



Por su parte, el letrado de la defensa, Vicente Prieto, ha insistido en la inocencia de su patrocinado y ha pedido su libre absolución.



Ha llegado incluso a solicitar esta mañana la disolución anticipada del jurado por entender que no existe ni una sola prueba que demuestre la culpabilidad de Muñoz Blas.



El acusado ha renunciado a su derecho de tener la última palabra, igual que declinó declarar el 14 de marzo, cuando se inició el juicio.