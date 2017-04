La Fiscalía apela al «sentido común» del jurado para que condene a Muñoz Blas

m. rabanillo | león

«Coherencia, sentido común y responsabilidad» es lo que la Fiscalía pidió ayer a los miembros del jurado a la hora de emitir veredicto sobre la culpabilidad o no de Miguel Ángel Muñoz Blas en el juicio por el crimen de la peregrina norteamericana Denise Thiem. En la última sesión de la vista, la acusación del Estado mantuvo su petición de pena inicial para Muñoz Blas, 20 años de cárcel por asesinato y 5 años por robo con violencia, mientras que la acusación particular, ejercida por Cedric Thiem, hermano de la víctima, apostó por incrementar la petición en dos años más de prisión, de 20 a 22 años, por el «ensañamiento aumentado» con la familia de Denise «al mantener el cadáver escondido durante seis meses» lo que provocó un «sufrimiento innecesario» a sus familiares. Además elevó de 4 a 5 años la petición por el robo con violencia. Por su parte, la defensa reclamó un veredicto de «no culpabilidad» porque considera que las pruebas no acreditan la implicación de Muñoz Blas en el crimen. Ayer el acusado volvió a tener la oportunidad de hablar pero declinó hacer uso de la palabra.

La fiscal pidió a los miembros del jurado —ocho mujeres y un hombre que hoy comienzan a deliberar— que emitan un veredicto de culpabilidad, ante unos hechos basados en pruebas «objetivas e imparciales». Denise «fue atacada de forma brutal» afirmó la letrada del Estado, quien describió a la víctima como «una mujer menuda, delgada, sola y extranjera» que fue asaltada en un paraje deshabitado del Camino y que «no tuvo ninguna posibilidad de defenderse».

«Quien calla otorga»

El hecho de que Muñoz Blas se negara a declarar en la primera sesión del juicio es, según la Fiscalía, una muestra de su culpabilidad, «como el quien calla otorga» de la sabiduría popular y apeló a la valoración de las tres declaraciones realizadas por el acusado en el proceso de instrucción, en las que primero niega los hechos, después confiesa y finalmente se retracta. A su juicio, la de la confesión «es la más cercana a la realidad» aunque «no dice toda la verdad» ya que «los datos que oculta es porque le perjudican».

La fiscal remarcó que todas las pruebas aportadas en el juicio «son legales, válidas y respetando todas las garantías» del acusado. Así repasó las pruebas testificales aportadas en el proceso por los policías a cargo de la investigación y por los testigos, como la del peregrino con el que hizo amistad y la dirigió a Castrillo de los Polvazares, además de los hallazgos realizados en la casa de Muñoz Blas, el hecho de que cambiara dólares en el banco tras la desaparición de Thiem y que ya fuera investigado por la agresión a otra peregrina en 2015. «Es todo un puzzle que encaja y que lleva a los agentes a detener al acusado y considerarle culpable», estima la acusación del Estado, que pone el peso de su presunta culpabilidad en que «se encuentra el cuerpo de Denise porque es él quien lleva a la policía al lugar donde se encuentra porque es él quien la asesina».

Respecto a los argumentos esgrimidos por la defensa durante el proceso de que existieron irregularidades en el procedimiento, la fiscal alegó que la abogada de oficio que le asiste en primer lugar declaró en la vista que «no hubo ningún tipo de irregularidad». La Fiscalía explicó que no pide acusación por ensañamiento «porque no se puede demostrar cómo fue la secuencia del ataque», y que tampoco cuenta con datos objetivos para hablar de agresión sexual. Lo que sí remarcó la fiscal fue una frase pronunciada por el acusado en la reconstrucción de los hechos en la que esgrimió que «cuanto más tiempo pasara sin hallar el cuerpo habría menos pruebas» de lo que pasó, «como así ha sido», aseveró la fiscal.

También quiso echar por tierra el testimonio de los peritos aportados por la defensa que, según afirmó, «rozaron la calumnia» y emitieron «un informe de la autopsia sin realizar la autopsia», dictámenes que aportaron «con el objetivo de confundir» al jurado», aseveró. Además, defendió que el acusado «no sufre ningún tipo de trastorno», pese a lo argumentado por la defensa.

La Fiscalía se mostró convencida de que si los miembros del jurado realizan algún día el Camino de Santiago, «su mente va a volver a este juicio y en ese camino les va a acompañar la memoria de Denise Thiem».