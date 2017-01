La Fuentica y su plaza no son de propiedad pública

JOSÉ Mª CAMPOS | BOÑAR

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó hace meses al Ayuntamiento de Boñar abrir expediente para investigar y recuperar la fuente de La Fuentica y la plazuela del mismo nombre, ambas situadas en la calle Inocencio Mateo de Boñar.

Tras el debate y deliberación correspondiente de la comisión de cuentas, hacienda y persona se informó por unanimidad, por lo que afecta al expediente de investigación de La Fuentica que no existe datos fehacientes que acrediten la naturaleza pública del solar y fuente del inmueble objeto de investigación y tampoco su pertenencia con carácter patrimonial al ayuntamiento de Boñar.

El alcalde Roberto Álvarez dijo que por mandato judicial se le encomendó abrir un expediente de investigación sobre estos bienes para ver quién era su propietario. «Un vecino inició un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento para que éste lo defendiese como público. El Ayuntamiento tras recibir este acato por parte del juzgado abrió una exposición pública para que todos los vecinos que pudiese o supiesen algo de este tema nos informasen sobre la propiedad de dicha fuente», según Álvarez quien precisó que tras la investigación «la fuente y la parcela son de los propietarios que nos acreditan su propiedad».

El portavoz del PP, Borja Prieto, recordó que no se ha encontrado ningún documento en que se recoja que la finca en que se encuentra La Fuentica pueda ser del Ayuntamiento de Boñar. El portavoz del IU, Luis Alberto González matizó que carecía de datos para saber si era o no pública la fuente pero que a tenor del expediente «no parece que pertenezca al Ayuntamiento de Boñar».

En 2012 Joaquín Luis Fernández, vecino de Boñar, denuncia al Ayuntamiento por no proteger, previa apertura de un expediente de investigación, una calle pública, la fuente la Fuentica y su plazoleta. En mayo de 2012 el ayuntamiento desestima abrir una investigación argumentando que los bienes de La Fuentica y la plazoleta no está inventariado en bienes de esta administración y que el catastro y el registro de la propiedad de La Vecilla atribuye la propiedad del suelo donde están estos bienes urbanos a un particular.

Fernández dijo que hay documentos que atestiguan las existencia de tal fuente y plazoleta. Existen referencias a La Fuentica en 1774. Esta fecha aparece inscrita en el dintel de la fuente. Hay texto que señalan que desde el siglo XIX hasta nuestros día es más conocida como la «fuente de la tía Úrsula».