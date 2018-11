El Gobierno admite que en León y en el resto de la Comunidad hay déficit de guardias civiles

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asumido que la reducción de efectivos de la Guardia Civil tanto en León como en el resto de provincias de la Comunidad está "ocasionando muchos problemas", con un déficit de agentes que ha cifrado en el millar, al haber 6.500 frente a los 7.500 que considera necesarios para esta Comunidad. Una situación que ha atribuido a los "recortes" aplicados desde 2011. “La ruta emprendida es la de buscar todas las fórmulas posibles para mejorar las condiciones de vida de nuestros agentes. Lejos de cerrar cuarteles, arreglarlos para que ofrezcan condiciones de vida dignas. Lejos de reestructurar las plantillas, completar las vacantes”, subrayó.

Por otra parte, Barcones ha asegurado que "no está en la agenda del Ministerio el cierre de ningún cuartel" de la Guardia Civil y ha pedido a este instituto armado que reconsidere la instrucción que motiva en algunos casos la limitación de la atención al público a un día a la semana.

En concreto, Barcones ha pedido al general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Clemente García Barrios, que reconsidere la instrucción que ha derivado en que la mitad de los cuarteles rurales de Valladolid sólo atiendan al público un día a la semana, lo que ha ordenado que sea anulado.

En un comunicado, la delegada del Gobierno ha considerado que se debe delimitar esta instrucción para que “una interpretación literal" no conduzca "a restricciones que signifiquen que el servicio deje de prestarse en determinados días”.

Barcones ha señalado que “hay que buscar alternativas que permitan mantener esta atención al menos durante esos cinco días a la semana", aunque ha accedido a que se plantee un horario más reducido, pero en todo caso diario. "Me parece esencial", ha resumido.

La delegada, al tener conocimiento de la propuesta de la Comandancia de Valladolid, ha pedido al general jefe de la Zona que se estudien nuevas alternativas bajo la premisa de que en todos los puestos de la Guardia Civil se debe prestar diariamente el servicio de atención al ciudadano.

Una vez que la Comandancia de Valladolid presente una alternativa con las nuevas premisas, se celebrará una reunión en la Delegación con los responsables de este Cuerpo de Seguridad del Estado para validarla.

Además, Barcones ha añadido que “si en algún puesto de Castilla y León la plantilla es tan reducida que no se puede conseguir, el objetivo no es perpetuar esta situación sino corregirla con la llegada de nuevos agentes y buscar fórmulas alternativas mientras tanto". "La línea que venimos siguiendo es la de reabrir los servicios que se habían perdido en los pueblos, no la de seguir haciendo recortes como se han venido haciendo en los últimos siete años”, ha añadido la delegada.

La delegada ha recordado que “siempre" ha apostado por "mantener los servicios en el medio rural: ese discurso de que no se pueden mantener los servicios porque se utilizan poco, agudiza el problema de la despoblación", ha abundado. "Si los utilizan pocos ciudadanos es porque nuestras localidades están muy despobladas. Si desaparecen los servicios que hay, todavía lo estarán más. Los ciudadanos de los pequeños pueblos no son ciudadanos de segunda”, ha añadido.