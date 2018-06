El Gobierno anuncia una transición energética «justa» y «negociada»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, subrayó ayer en Oviedo que el Gobierno central «no concibe» la puesta en marcha de un proceso de adaptación al nuevo marco europeo en materia energética que no pase por un mecanismo de «transición justa» y ha asegurado que no se darán pasos que no estén «acordados y negociados» con todos los agentes que participan en el proceso, informó la Agencia Efe.

En declaraciones a los medios, previas a la reunión que mantuvo con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, Morán incidió en que los procesos que pone marcha la Comisión Europea (CE) son «mecanismos de obligada trasposición» a todos los países miembros, por lo que España «no puede estar ausente de una normativa que es para todos». Así, el Gobierno desarrollará un proceso de integración en una política energética común europea con dos objetivos: reducir el precio de la energía y vincularlo a los Acuerdos de París, todo en el marco de la necesidad de mantener unos niveles de competitividad.

A preguntas de los informadores, Morán también se refirió a los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre las centrales térmicas, después de las manifestaciones realizadas al respecto por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los planes de Iberdrola de cerrar las centrales de Lada y Velilla. Aseguró que dialogará «con los agentes económicos y sociales implicados para empezar a trabajar». Subrayó que cada parte en este proceso «vela por sus propios intereses» y el papel de la Administración central es mirar por el interés general del país.

La estrategia de Asturias

El Parlamento asturiano celebrará el 13 de julio un pleno extraordinario en el que abordará de forma monográfica la situación que se abre para Asturias ante la transición energética del Gobierno. La sesión fue solicitada por los grupos parlamentarios de PP, IU y Foro e incluirá una comparecencia inicial del jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, previa a la reunión que tiene previsto mantener en el mes de julio con el presidente del Gobierno.

El grupo socialista en la cámara autonómica se marca como objetivo del pleno una posición común en defensa de los intereses de Asturias para defender una transición «justa» que no renuncie a ninguna de las fuentes de generación de energía de que dispone España, según manifestó su portavoz, Marcelino Marcos.

Tanto desde el Gobierno del Principado como desde la patronal y los sindicatos en esta comunidad se ha insistido en las últimas semanas en el riesgo que supone para la continuidad de la industria electrointensiva en Asturias y en el conjunto de España el previsible incremento del precio de la electricidad derivado del cierre de las térmicas.

Para el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el escaso futuro del carbón y de las térmicas fueron «irresponsables» y responden a un planteamiento «erróneo» y «lesivo» para Asturias.

«La muerte súbita para la minería y una transición exprés es la peor forma de hacerlo. Esa transición debe ser justa y equilibrada porque España tiene condiciones para hacerlo y disponer de un mix energético que no perjudique a la industria», añadió.