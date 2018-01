El Gobierno intentará evitar el cierre de las centrales térmicas rentables

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado hoy que intentará "por todos los medios" que no cierren las centrales térmicas rentables, como la de Lada (Asturias), pese a la "soledad" del Gobierno en el Congreso de los Diputados.



En declaraciones a los medios tras reunirse con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, el ministro ha señalado que pese a que Iberdrola ha pedido el cierre de la central de Lada, el Ejecutivo piensa que "es viable y tiene que seguir funcionando, sobre todo, el grupo moderno", ya que las cifras de Lada 2 son "buenas".



A su juicio, este tipo de centrales se tienen que mantener en el sistema mientras son rentables, algo que han intentado negociar con los diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados sin éxito, ya que "no han querido entrar en la negociación", lo que les ha llevado a elaborar un Real Decreto que está ahora mismo en informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y después tendrá que ir al Consejo de Estado.



La intención del Gobierno, ha dicho, es sacar este Real Decreto "como garantía de que centrales rentables que son útiles para el sistema y reducen el coste para el consumidor doméstico y para las industrias" no se cierren, algo que intentarán "por todos los medios".



No obstante, ha lamentado que "el Gobierno no está muy acompañado" en esta batalla y pese a contar con el apoyo del Ejecutivo asturiano y de algunos agentes sociales "muy significativos", su "soledad" en el Congreso de los Diputados es "amplia", ya que prácticamente ningún grupo está apoyando esta batalla a favor de las centrales rentables que ayuden a mantener bajo el precio de la electricidad.