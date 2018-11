La Guardia Civil no cobrará por los rescates en la montaña

La Guardia Civil no tiene previsto reabrir el debate sobre la posibilidad de cobrar las operaciones de rescate que llevan a cabo, ni siquiera en los casos que deriven de actuaciones imprudentes de las personas que son auxiliadas por los especialistas en montaña del Cuerpo.



Así lo ha asegurado hoy en el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, en una comparecencia en Candanchú (Huesca) con motivo de la clausura del I Congreso de Gendarmerías Especializadas en Rescates en Montaña, al que han asistido representantes de fuerzas especializadas de distintos países.



En declaraciones a los medios, Azón ha asegurado que el hecho de que algunos de los países participantes cobren por los rescates efectuados no guarda relación con un congreso que tiene como finalidad "compartir experiencias y mejorar la operatividad" de los equipos.



"Cobrar por los rescates no está encima de la mesa", ha destacado Azón, para quien "tenemos claro que hay que salvar vidas y que lo de cobrar, en estos momentos no".



El director general ha admitido que las imprudencias se encuentran entre las principales causas de los accidentes, por lo que ha incidido en la necesidad de promover campañas de concienciación desde las federaciones y los municipios de montaña para advertir de los riesgos derivados de la práctica del montañismo.



En lo que va de año la Guardia Civil ha llevado a cabo 803 rescates de montaña, con un balance de 83 muertos, 510 heridos y 624 ilesos.