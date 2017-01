Herrera critica la «gran irresponsabilidad» del Gobierno por asfixiar al carbón español

aRMANDO MEDINA | VALENCIA

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, calificó las políticas del Gobierno sobre el carbón de «absurdas» e «irresponsables» y reclamó ayer por carta al presidente Mariano Rajoy soluciones urgentes para el sector.

Herrera, durante su visita a Valencia de Don Juan, informó que había remitido una misiva al presidente del Gobierno exigiéndole medidas que preserven la viabilidad del sector del carbón autóctono. Entre sus propuestas figura que se garantice a las empresas mineras un contrato anual con un cupo de producción de mineral, «el que corresponda», para que puedan realizar sus planificaciones empresariales.

«Lo que yo le expreso al presidente es que creo que entre todos, entre las empresas eléctricas y las no decisiones del Gobierno, se están asfixiando a unas industrias a las que habría que garantizar a través de contratos estables una producción anual. Yo no sé si tiene que ser el 7,5 o el 5% del mix energético. Pero es de lógica aplastante, y el momento lo pone de manifiesto, que España no se permitir el lujo de arrumbar definitivamente su producción de carbón nacional», señaló Herrera. Y añadió que «lo que hay que hacer, simplemente, es garantizar a las empresas mineras que van a tener ese mínimo, ese cupo cubierto, contratos estables con las eléctricas. Estamos jugando con el pan. Estamos jugando con la soberanía energética».

El presidente de la Junta aseguró que «aquí nos han estado asustando» con el precio del carbón nacional. «Pues, mire, en este momento el precio del carbón de importación es superior al nacional». El mandatario autonómico afirmó que «no se trata de presionar, se trata de convencer. Se trata de continuar explicando lo que es una evidencia» porque «se puede producir la paradoja de que como hemos asfixiado a las empresas mineras y no están en actividad en este momento, lo que se está produciendo en estas semanas es la quema en las centrales térmicas de los stocks de carbón autóctono que estaban acumulados, pudiendo producirse el contrasentido absoluto de que dentro de quince días las centrales térmicas no estén abastecidas y tengan que recurrir al carbón de importación que es más caro».

Herrera fue ayer contundente señalando que toda esta situación «lo que pone de relieve este momento es lo absurdo, lo irresponsable de algunas decisiones políticas que en una pura planificación sin sentido han determinado que el carbón nacional no tenía ningún sentido. Y yo pienso lo contrario. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas para darle a este sector la cuota que le corresponda», concluyó.