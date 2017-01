Herrera tacha la política del Gobierno sobre el carbón de 'irresponsable' y reclama a Rajoy por carta soluciones urgentes

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en defensa del consumo del carbón autóctono. El presidente, que se encuentra esta mañana visitando dos proyectos empresariales en Valencia de Don Juan, emplazó a Rajoy a que garantice a las empresas mineras que puedan firmar contratos de venta de mineral de un año, para que puedan planificarse en cada ejercicio. Herrera destacó la "paradoja" de que actualmente el carbón autóctono es más barato que el mineral importado.

"Lo que pone de relieve este momento es lo absurdo, lo irresponsable de algunas decisiones políticas que en una pura planificación sin sentido han determinado durante los últimos años que el carbón nacional no tenía ningún sentido para garantizar la energía que en España necesitamos. Y yo pienso que es lo contrario. En este momento se pone de manifiesto que eso, no solamente es un absurdo, sino que es una gran irresponsabilidad. Y por lo tanto, todavía estamos a tiempo de tomar las medidas para darle a ese sector la cuota que le corresponda. Pero todo lo contrario a aquellos que en los últimos tiempos han venido postulando, de hecho o de derecho, el cierre de las minas, el cierre de las producciones y, por ende, el de las centrales térmicas", dijo Herrera.

En declaraciones a los periodistas en una visita a una empresa en el municipio leonés de Valencia de Don Juan, Herrera ha recordado que en estos momentos hay un pico importante de demanda energética por el temporal de frío y el repunte de la actividad económica. Para Herrera, "no es una utopía que se hayan producido una conjunción de efectos, como el hecho de que no se puede importar energía de Europa, que las renovables no estén produciendo su cupo energético y que el carbón de importación esté más caro que el autóctono".

"Ahora nos damos cuenta de la necesidad de contar con fuentes de energía autóctonas y planificadas que dependan de nosotros, lo que nos permitirá asegurar nuestro abastecimiento energético", ha dicho Herrera. Y ha añadido que "se puede producir la paradoja de que, como hemos asfixiado a las empresas mineras, nos quedemos sin mineral nacional cuando acabemos el actual stock existente que estamos utilizando" y que podría agotarse en los próximos quince días.

Por todo ello, Herrera ha destacado que ha transmitido al presidente que las "no decisiones del Gobierno asfixian a un sector al que habría de garantizar un mínimo de producción".

"No sé si el 7,5 por ciento o el 5 por ciento del mix energético, pero la lógica es aplastante y el momento actual pone de manifiesto que no nos podemos permitir terminar con nuestra producción de carbón", ha declarado.

Herrera ha reconocido que hay una parte de la actividad minera que no tiene futuro y para la cual habrá que buscar alternativas industriales para las comarcas mineras.