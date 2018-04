El ICE rescatará los proyectos que no sean elegidos por la beca de Villanueva

vanessa araujo | villablino

El joven empresario lacianiego, Juan José Villanueva anunció ayer que los proyectos que no sean elegidos dentro de la beca que promueve y que lleva el nombre de su abuelo, Manuel Villanueva, no serán rechazados, ya que se buscarán otras vías para que puedan llevarse a cabo. «Las iniciativas que nosotros no podamos apoyar no se desecharán sino que buscaremos que sean impulsados de alguna manera», afirmó el patrocinador en el transcurso de la presentación oficial de la citada beca y en la que estuvo presente el alcalde de Villablino, Mario Rivas, así como el diputado de Fomento, Ángel Calvo, junto con el director general y el director provincial del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), José María Ribot y José Manuel Frade, respectivamente. Ribot explicó que desde el organismo que dirige, dependiente de la Junta de Castilla y León, no desean que ningún proyecto que sea viable se quede en el camino por lo que afirmó que «nosotros vamos a acoger los proyectos que desde la beca no puedan albergar, y les vamos a ayudar».

En la presentación, Villanueva explicó que los proyectos que se presenten deberán rondar entre los 15.000 y 400.000 euros y la beca cubrirá hasta un máximo del 75 por ciento de la inversión prevista mediante ayudas a fondo perdido o acceso a financiación con condiciones especiales. «Esto se decidirá en función de cada proyecto de las posibilidades financieras de la asociación» matizó. Respecto a los requisitos, los proyectos no podrán estar vinculados a la industria minera, tanto directa como indirectamente, las empresas financiadas tendrán que instalarse en la comarca y no podrá cambiar su sede ni física ni fiscal en los 15 años siguientes. Además, las iniciativas deberán asegurar la creación de al menos tres puestos de trabajo durante los dos años siguientes a su puesta en marcha por lo que recordó «que no quede ninguna iniciativa sin presentar porque el primer año genere uno o dos puestos». Además los trabajadores que se contraten por las empresas deberán ser residentes del municipio con excepción de especialistas que no puedan encontrarse en el mismo.

La beca que no sólo está pensada para nuevas empresas, sino que además aquellas empresas que ya estén en funcionamiento, con menos de 25 trabajadores y que acrediten resultados financieros de los dos últimos ejercicios podrán optar a esta ayuda. Algo que se valorará positivamente es la creación de puestos del trabajo indirecto que se podría generar y la entrevista personal ya que «es muy importante ver la actitud del emprendedor». Todas las propuestas se podrán presentar desde el próximo día 15 de junio hasta el 30 de septiembre y las personas interesadas podrán dirigirse al correo o redes sociales de esta beca.

El empresario lacianiego aseveró ayer que ha apostado «muy fuerte» por esta iniciativa y remarcó que para que salga adelante aportará parte de su patrimonio personal, al igual que otros empresarios, como es el caso del asturiano Omar Suárez que también forma parte del jurado.

Para finalizar, Juan José Villanueva repasó las circunstancias del modelo productivo de la comarca. Para ello calculó el número de habitantes del valle, que se encuentra en torno a los 9.000, de los cuales tan sólo 3.000 vecinos representan la parte activa de la comarca. «Si quitamos a los jubilados y prejubilados nos quedamos con esta cifra, con lo cual tenemos entre 15 y 20 años para cambiar el modelo de producción y no convertirnos en un pueblo sin gente», destacó.