La IGP de la alubia plantea modificar «alguna variedad»

A. Domingo | La Bañeza

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Alubia de La Bañeza-León no descarta «modificar alguna variedad» amparada, buscando un mayor rendimiento para los agricultores y la industria envasadora y logrando de esta manera una mayor superficie amparada que se traduzca en el mayor número de producto contraetiquetado.

Así lo expuso el presidente del consejo regulador, Apolinar Castellanos, en una reunión con agricultores que se celebró ayer en La Bañeza, con el fin de explicar los trámites que se seguirán en la siembra y cosecha de la alubia de calidad y en la cosecha, así como en lograr una mayor implicación de cultivadores y de la industria transformadora.

Castellanos apuntó que existe un consenso entre los agricultores y los envasadores sobre la llamada Pinta Americana, «que en cochura tiene unas características muy similares» a la que se ha definido hasta el momento como Pinta de León. Sin embargo, «el rendimiento que obtiene el agricultor es muy superior por hectárea». Tanto Castellanos como el director técnico, Javier Alonso, apuntaron que introducir esa alubia no supondría necesariamente modificar el reglamento de la IGP, «ya que no se trata propiamente de una variedad diferente de la pinta». En cualquier caso, la propuesta se expondrá ante el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), a fin de determinar el procedimiento. Alonso apuntó que existen diferencias morfológicas entre la Pinta amparada hasta el momento y la denominada como Americana. En cualquier caso, se tara de una alubia «que se cultiva aquí». De otra manera no se contemplaría esta posibilidad. «Sí tendríamos que modificar el reglamento si se tratara de introducir una variedad nueva, como la Cara de la Virgen, por poner un ejemplo», aseguró Alonso.

La variedad Riñón de León es la preferida por los cultivadores para la siembra, por ofrecer los mayores rendimientos.

El consejo regulador no plantea cambios para la distribución de semilla en campaña de siembras que comenzará en mayo. Se mantendrá el sistema que se ha seguido hasta ahora.

En otro orden de cosas, el consejo ya ha entregado a la Diputación el estudio encargado sobre biosoluciones para el control de la bacteria que produce la enfermedad conocida como grasa, desarrollado por el laboratorio Agrovet. Este año se buscará parcelas en las que realizar ensayos y la financiación de la institución provincial para su puesta en marcha.