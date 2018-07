Un impulso a la fiesta de Carabanzo

A.G. Valencia | Astorga

La rivalidad ayer quedó a un lado y tanto astures como romanos unieron fuerzas para trasladar a la fiesta homónima de Carabanzo (parroquia del municipio asturiano de Lena) todo su apoyo. Un impulso que se materializó con el nombramiento de socio de honor de la recreación histórica astorgana al Festival Astur Romano de la localidad del Principado.

De este modo se quiere dar ánimos a los organizadores de la cita de Asturias para que puedan retomar la iniciativa y sigan llenando el pueblo de vecinos y visitantes y proyectando futuro desde la historia.

Además, el Ayuntamiento de Astorga y la asociación agradecieron la presencia de todas las delegaciones llegadas hasta Astúrica Augusta. Astures y Romanos siguió con una paellada popular y se despidió en esta edición con el tradicional desfile de vencedores de la batalla de este año: los astures, como viene siendo habitual en la Astúrica del siglo XXI, pese al relato de la conquista.

Se ha escrito un punto y seguido en la recreación y las mentes ya piensan en la próxima edición. Si aún no lo has hecho, tienes por delante 365 días para elegir tu bando. Ya no hay excusas.