Los informes técnicos avalan la red de calefacción de biomasa

Muy bien, a poner al lado de un centro educativo una caldera, que no deja de ser una incineradora de biomasa, al lado de un centro educativo, cuando esta cosa va a quemar miles de toneladas de residuos de biomasa. Donde está el apoyo al carbón y las minas para que sigan funcionando? Ah no, eso sólo es propaganda. Esto es igual de perjudicial para la salud que la incineradora de biomasa de Cubillos y la Central de Calor de Ponferrada. Y de donde traerán la biomasa? Ponferrada 24000 tm, Cubillos 350000 tm. La biomasa está estudiado tratarla desde 200 km a la redonda, pero para justificar estos millones de gasto del ciudadano, sacan los puestos de trabajo, cuando en el mejor de los casos serán en 200 km. No será mejor mejorar las calderas existentes? Pobres ciudadanos.