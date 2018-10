Una inversión de 79 millones permitirá finalizar la modernización de los regadíos en la zona del Páramo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Tocan a más de 33.000€ públicos por agricultor, a fondo perdido. Aunque habrá mas de uno que de de esos megapelotazos superiores al millón de euros, por obra y gracia de su patrimonio particular. Por descontado que las obras repercutirán, como siempre entre parientes y familiares enchufados. No se publicitará ningún proceso de selección, ha que los ingenieros sin padrino no buscan empleo, solo buscan comida en los contenedores de basura