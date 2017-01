Izquierda Unida denuncia el desmantelamiento de Feve y la privatización de este servicio

m.c. | león

IU ha denunciado que «desde que la antigua Feve perdió su declaración como de interés general, se cuestiona seriamente el futuro de este servicio público, con políticas públicas que parecen la crónica de una muerte anunciada de un servicio esencial que vertebra parte de la provincia de León». La cordinadora provincial del partido. Eloína Terrón, apunta que es la propia empresa la que «reconoce que la supresión de servicios y su sustitución por autobuses de por falta de personal». Los sindicatos denuncian que el mantenimiento de la línea hasta Guardo la llevan a cabo seis operarios, de los que tres tienen 64 años y no existe en la oferta de empleo público una sola plaza para León en Adif o Renfe. Se suprimen servicios de trenes de la línea Cistierna-León-Cistierna por falta de maquinistas, falta de personal para repostar combustible, etc., etc.

La coalición recuerda que hace más de tres años que Feve, ahora Adif, inició las obras de integración de las vías en la ciudad de León. «Ese fue el primer paso para hacer desaparecer la línea y el servicio, si se mantiene la situación actual, pues son más de casi cinco años de promesas incumplidas por parte del PP que fue quien paralizó, modificó, volvió a modificar, y ahora abandona a su suerte este eje vertebrador de la provincia de León».

Mociones de apoyo

En una nota de prensa remitida ayer a los medios, Izquierda Unida de Villaquilambre explica que recientememte consiguió que «todo el pleno aprobara diversas mociones en defensa de este sistema de transporte, indispensable para gran parte de las personas de este municipio dado el recorte de autobuses realizado en este municipio, que se ha convertido en una alternativa indispensable para el municipio, como para tantos otros de la provincia y que ahora se encuentra en claro peligro, pero parece que todo ha sido en balde». Por este motivo, Eloína Terrón denuncia que «las administraciones responsables de este servicio vital para la provincia no han efectuado ningún esfuerzo para modificar su actitud y disposición en relación a un medio de transporte social, de gran tradición y amplio uso de primera necesidad».