Una jauría de mastines asilvestrados causa inquietud entre los vecinos de Palaciosmil

La tranquilidad que en estos meses del año se respira en Palaciosmil —en el término municipal de Quintana del Castillo— se ha visto quebrada por la presencia de una jauría de mastines asilvestrados que aparecieron en la localidad hace tres días. Según apuntan fuentes vecinales, los diez canes de lgrupo llegaron, al parecer, «tras el rastro de un jabalí». Tanto es así, que como corroboraron en el pueblo, los perros finalmente mataron al animal para comérselo en zona de la cola del pantano, un entorno al que apenas han podido acercarse los lugareños durante estos días por la presencia de los animales, que ante cualquier movimiento intentaban atacar. «Los mastines son animales guardianes, que defienden los suyo», argumentaron en la localidad, conscientes del peligro que se ha corrido, porque «se han visto hasta dos perros heridos tras el enfrentamiento con el jabalí. Uno tenía sangre en la pata y otro llevaba una herida abierta. Era imposible acercarse», incidieron.

De hecho, narran que un pescador que se había desplazado hasta el pantano tuvo que dejar su afición y escapar ante la presencia de los perros, igual que un joven que «tuvo que salir corriendo y defenderse tirando piedras. El susto al llegar sin esperarlo tuvo que ser enorme».

La situación ha mantenido en vilo a los habitantes de la zona y a quienes estos días pararon en el pueblo, donde esperan que no se repita por la incertidumbre y la preocupación vivida, ya no sólo en la localidad sino en el entorno por la movilidad de los animales. De hecho, los mastines ya no están en Palaciosmil aunque se sospecha que sigan merodeando por la comarca. Según apuntaron otras fuentes, este grupo de mastines asilvestrados ya merodeaba el año pasado por Murias de Ponjos, localidad perteneciente al Ayuntamiento de Valdesamario y vecina de la comarca cepedana.

La peligrosidad de la manada reside en que son animales peligrosos, que avanzan, principalmente, en busca de alimento. La preocupación registrada en Palaciosmil en las últimas jornadas llevó incluso a poner el hecho en conocimiento de la Guardia Civil, que se desplazó a la zona para tratar de averiguar la procedencia de los animales, la situación o, si por el contrario, formaban parte de los ejemplares de guardan los rebaños que pastan en la zona. Por el momento no se ha esclarecido su origen, aunque, según las versiones de los pastores, se descarta que sean perros guardianes de sus ganados.