La Junta alerta al Gobierno de que la UE aprueba ayudas estatales al carbón

maría j. muñiz | león

La Junta de Castilla y León considera que «la única posibilidad de cumplir, al menos en parte», los acuerdos del Marco de Actuación para la Minería en lo que a consumo de carbón autóctono se refiere pasa por establecer de nuevo un procedimiento de despacho preferente, como se hizo en su día con la resolución de restricciones por garantía de suministro. Un mecanismo que tiene la dificultad de que la compensación que se liga a esta obligación por servicio público tiene la consideran de ayuda del Estado.

Sin embargo, desde la Dirección de Energía y Minas recuerdan al ministerio que es posible negociar con la Comisión Europea, en mayor medida cuando a finales de este año desaparezcan las ayudas y sólo sobreviva la minería rentable. Es así porque la normativa europea sobre el mercado interior de la electricidad «sigue contemplando los mecanismos de despacho preferente para combustibles fósiles autóctonos».

Regular el despacho preferente para las centrales térmicas que sigan en activo garantizará a las compañías eléctricas «el número necesario de horas de funcionamiento para recuperar la inversión, incluso con el nuevo paquete de renovables previsto en las recientes subastas». Y la actual norma europea «permite esta medida, previa autorización por la Comisión de la ayuda de Estado».

De hecho, apuntan, Eslovenia y Eslovaquia «tienen sistemas similares operativos en la actualidad». A mayores, «las circunstancias ocurridas en el mercado eléctrico español y europeo en diciembre de 2016 y enero de 2017 permiten justificar, en mejor medida que en 2010, las razones de seguridad de suministro energético para establecer este sistema de despacho preferente».

Las alegaciones de la Junta al proyecto de real decreto para regular el cierre de las térmicas que prepara desde hace meses el Gobierno recuerdan que la interconexión eléctrica de España con el resto de los países está «muy por debajo» del 10% que se establece como objetivo para 2020; por lo que las centrales térmicas siguen ejerciendo «un papel de respaldo cuando el resto de las tecnologías no son capaces de cubrir la demanda». Es el llamado hueco térmico.

Insiste la Junta, en defensa del carbón local, en que este recurso autóctono sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad del suministro, ya que es el idóneo como respaldo a las variables tecnologías renovables. «El mantenimiento de un cierto nivel de producción de carbón autóctono, como tener un número de centrales en operación, tiene una importancia estratégica para España».

Garantías

Sin embargo, las alegaciones de Castilla y León alertan que endurecer las condiciones de cierre de las centrales no es suficiente: «El hecho de no autorizar el cierre no implica que vaya a operar un número suficiente con carbón nacional para garantizar la supervivencia de las empresas mineras». Por eso, adicionalmente al endurecimiento de estas condiciones, reclama que «para el caso concreto del carbón autóctono se establezca un procedimiento de despacho preferente», de acuerdo con la directiva 2009/72 del Parlamento Europeo. Que establece que por motivos de seguridad del suministro los países pueden generar un 15% de su electricidad con materiales autóctonos.

Es el mecanismo al que se han aferrado países como Eslovenia y Eslovaquia para quemar su carbón nacional, después de haber obtenido la preceptiva autorización de la Comisión para otorgar la ayuda de Estado.

La Junta advierte además al Gobierno central de que debe oponerse a cualquier intento de modificar esta normativa y buscar apoyos entre los estados miembros.