La Junta atribuye el conflicto con la remolacha al libre mercado

a.g. valencia | LA BAÑEZA

La Junta no se involucrará en el conflicto de la remolacha surgido en León entre las organizaciones agrarias y AB Azucarera ya que se trata de una cuestión de libre mercado. El director de Política Agraria Comunitaria (PAC) de la Junta, Pedro Martín, se refirió ayer en La Bañeza a la polémica recordando que «desde 2017 el mercado es libre, ya no existen cuotas, y por tanto son las empresas y los agricultores quienes deben fijar las condiciones más beneficiosas para ambos. Desde la Junta, ahí, no podemos decir nada», subrayó. En este sentido, recordó que las declaraciones de los representantes sindicales «se hicieron en un contexto de campaña electoral», aunque sí puso sobre la mesa que «remolacheros e industria se necesitan mutuamente, son un binomio».

El director general de la PAC estuvo presente en una jornada para abordar el futuro del maíz y ahondar en la mejora de los rendimiento, con el objetivo de buscar el encaje del cultivo dentro de las políticas que van tendiendo a la preservación del medio ambiente, reducir los costes y avanzar en la mejora genética de las semillas fueron las líneas maestra . El cultivo según destacaron los ponentes va ganando terreno poco a poco—pese a la presión de los precios— y se va consolidando como una alternativa en la rotación.

El encuentro sirvió para poner sobre la mesa las novedades de la PAC, que pasan, principalmente, por las restricciones en el uso de fitosanitaros en las superficies de interés ecológico (un 5%) —una modificación incluida este 201— y que, según el director de Política Agraria Comunitaria de la Junta, podrían suponer la merma en el cultivo de la alubia en el caso del regadío y de otros cultivos como guisantes o berzas. «Las novedades que se incluyen a veces chocan con los intereses agronómicos», aseguró Martín, quien se mostró contrario a esta restricción pero que reconoció que hay que cumplir. «A veces que estos cultivos se extiendan resulta más favorable para el medio ambiente», incidió, recordando que en las superficies de interés ecológico son principalmente de barbechos o de cultivos fijadores de nitrógeno.

Para ejemplificar lo paradógico de la medida, Martín aseguró que la próxima semana la comisión europea se reunirá para fijar el programa para el crecimiento de la proteína vegetal tanto para el consumo humano (alubia, garbanzo y lentejas) como animal, «por lo que ya se valora que esta restricción habrá que retirarla».

mejor campaña

En cuanto a las previsiones para la campaña de 2018, Pedro Martín se mostró más halagüeño que en 2017 porque «aunque los embalses están al mismo nivel que el año pasado por estas fechas, hay nieve en las montañas lo que hace preveer que las previsiones hídricas serán mas favorables». Aún así, reconoció, que «los agricultores inteligentemente y dentro de los ciclos de invierno han decidido incrementar las hectáreas de trigo». En esta línea, aseguró que si las disposiciones de agua son mejores y las siembras se efectúan en tiempo, «la de 2018 será mejor campaña».