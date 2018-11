La Junta creará dos ayudas para llevar la fibra óptica a los polígonos y colegios rurales

La Junta creará dos nuevas líneas de ayuda para extender la banda ancha de internet a los polígonos industriales y a las escuelas del medio rural de la Comunidad, según avanzó la directora general de Telecomunicaciones, María Victoria Seco, al inicio de la jornada sobre la materia celebrada en Villafranca del Bierzo, a la que estaban convocados los 38 alcaldes y los 357 pedáneos de la comarca. Además, Seco también informó de la llegada de la fibra óptica a nueve localidades bercianas, gracias a las subvenciones tanto del Gobierno como de la Junta.

Respecto al plan para llevar la internet de alta velocidad a los polígonos industriales más apartados de su correspondiente núcleo de población, Seco avanzó que contará con 1,9 millones de presupuesto y que se ceñirá a las denominadas como zonas blancas, es decir, esas áreas identificadas por el Ministerio que carecen de un servicio a una velocidad mínima de 30 megas por segundo. La línea de subvenciones echará a andar el próximo mes, avanzó la directora general, que subrayó que “las empresas necesitan estar bien conectadas”.

En cuanto al plan 'Escuelas conectadas', que se llevará a cabo en colaboración con el Ministerio de Educación a través del programa Red.es, Seco avanzó que se adjudicará en un mes y que, a lo largo de 18 meses, llevará la fibra óptica a 1.500 centros educativos de la Comunidad, lo que supondrá sumar 300.000 usuarios nuevos de aquí a finales de 2020. Este proyecto, ya desarrollado en Galicia, supondrá, según Seco, “un antes y un después”, ya que una vez conectadas las escuelas “será más fácil dar conexión al resto de la población”.

Nueve localidades con fibra óptica

Por otro lado, Seco también informó de la llegada de la fibra óptica a nueve localidades de la comarca, gracias al despliegue que han llevado a cabo las operadoras Telefónica y Redytel. Priaranza del Bierzo, Santalla, Villalibre de la Jurisdicción, Cortiguera y Narayola son los cinco núcleos que han contado con financiación de la Junta al 90 por ciento para que las empresas instalasen la nueva conexión.

En todos los casos, se trata de pueblos de menos de 500 habitantes que han tenido que repartirse un total de 1,65 millones de euros que el Gobierno autonómico destinó a este fin en toda la Comunidad a lo largo de 2017. De cara a 2018, la línea de subvenciones contará con casi el doble de presupuesto, cerca de tres millones, avanzó Seco.

Además, las ayudas del Gobierno también ascendieron el pasado año de línea de un millón de euros a cerca de 11, incrementándose también el porcentaje de la inversión que cubre la ayuda, del 40 al 70 por ciento. Para el año en curso, Seco aseguró que el Ejecutivo central destinará a Castilla y León casi 20 millones de euros con este objetivo.

Gracias a estas ayudas estatales, la fibra óptica también llegó a cuatro poblaciones bercianas de mayor importancia, como Fabero, Lillo del Bierzo, Toreno y Villafranca, sumando un total de 11.000 nuevos ciudadanos con acceso de alta velocidad a la red. En ese sentido, Seco destacó el “papel importante” que juegan las pequeñas operadoras locales, como Redytel, a la hora de “hacer lo posible por llevar la conectividad a los pueblos”.

Zonas de fallo de mercado

Por otro lado, la directora general explicó ante los alcaldes que la Ley General de Telecomunicaciones y la normativa europea impiden a las administraciones públicas llevar la tecnología al medio rural aunque permite apoyar a las operadoras, las únicas que pueden llevar a cabo ese despliegue.

En ese sentido, Seco admitió la “preocupación” por la existencia de zonas que no sean rentables para estas operadoras, a las que la Junta pretende declarar como “zonas de fallo de mercado”. En ese caso, la conexión a la red se podría convertir en un “servicio público gratuito”, avanzó Seco, que mantuvo que “las administraciones no pueden permitir que los pueblos se mueran y eso pasa porque no queden desconectados”.

Al respecto, insistió en la necesidad de ofrecer formación en nuevas tecnologías a los “colectivos en riesgo de exclusión digital” a través del programa 'CyL digital', que ofrece la posibilidad de realizar cursos presenciales o en línea. En ese sentido, animó a los alcaldes a sumarse a la red de 50 telecentros adheridos al programa en el medio rural.

Además, avanzó que serán las nueve diputaciones provinciales las encargadas de avanzar en el desarrollo del plan Territorio Rural Inteligente, que consiste en la instalación de sensores para una mejor gestión de servicios públicos como el abastecimiento de agua, la iluminación o la recogida de residuos. En la comarca, el proyecto piloto llegó en la primera mitad de este año al municipio de Molinaseca.

Por su parte, el alcalde de Villafranca, José Manuel Pereira, recalcó que la particular orografía del municipio provoca que amplias zonas carezcan de una conexión adecuada y celebró el inicio “en pocos días” de las obras que supondrán la llegada de la fibra óptica. Al respecto, Pereira confió en contar con el informe favorable de Patrimonio para unos trabajos que se desarrollarán en la zona de la villa declarada como conjunto histórico.