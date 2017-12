La Junta desbloquea el centro de salud después de 14 años de trabas

m. carnero | león

Han pasado más de 14 años desde que el Ayuntamiento de Sahagún adquiriera una parcela de 1.500 metros cuadrados ubicada en la avenida Doctores Bermejo y Calderón, para la inminente construcción del nuevo centro de salud que daría servicio a los habitantes de la villa y al resto de la comarca, una inversión promovida por Luis Mariano Santos, procurador de la UPL .

Desde entonces, han sido muchas las trabas urbanísticas, políticas y presupuestarias que han puesto freno a este demandado consultorio, que por fin será desbloqueado el próximo mes de enero, cuando la Junta de Castilla y León saque a licitación el proyecto por 450.000 euros. Así lo anunció el pasado viernes en su visita al Hospital de León, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

La noticia ha sido bien acogida por parte del alcalde de Sahagún, Lisandro García de la Viuda, que lleva ya esperando meses la noticia.

De todos modos, se muestra muy cauto en sus valoraciones, ya que asegura que después de tantos años esperando por este proyecto, la asignación no es la que corresponde con la ejecución de un centro de salud como el que demanda la villa. «Unas instalaciones de este tipo requieren por lo menos dos millones de euros de inversión, y para el de Sahagún de momento se licita el proyecto por 450.000 euros», destacó el regidor socialista, que espera que se realicen nuevas asignaciones presupuestarias para este proyecto. Cabe recordar que el centro de salud de Bembibre, que atenderá a 15.592 pacientes —el de Sahagún a unos 6.500—, ha sido adjudicado a lo largo de este año por más de 3,2 millones de euros. De hecho, el proyecto de Sahagún llegó a estar licitado en 2007 por 2,4 millones de euros. «Esperemos que se realice con todas los servicios que requiere un consultorio que atenderá a toda la comarca, donde hay un elevado índice de personas mayores, ya que si no la gente, sobre todos los jóvenes, se terminarán marchando», lamentaba el alcalde, cuyo partido presentó hace meses una enmienda a los presupuestos generales de Castilla y León reclamando una inversión de al menos dos millones de euros para construir esta infraestructura sanitaria.

Otra de las dudas que planea sobre el proyecto es la ubicación definitiva de este nuevo centro de salud. «La verdad es que no conocemos los detalles, ya que no han tenido a bien mandarnos el proyecto al Ayuntamiento», denuncia el alcalde que asegura que hace más de un mes que pidió una entrevista al consejero de Sanidad para hablar de este tema. «Me contestó para decirme que tenía que recopilar información del proyecto y todavía no se ha puesto en contacto con nosotros para celebrar ese encuentro», aseguró García

Lo cierto es que hay dos posibles ubicaciones. La parcela de 1.500 metros cuadrados ubicada en la avenida Doctores Bermejo y Calderón, y adquirida por el Ayuntamiento en 2003 por un total de 110.000 euros, que requeriría la construcción de un edificio nuevo, y las instalaciones del que hasta el año pasado era el colegio de la localidad en la calle La Vega. En diciembre del año pasado, el Ayuntamiento aprobó la desafectación del edificio que albergaba el colegio de la villa con el fin de ceder el inmueble a la Gerencia Regional de Salud para la construcción del centro de salud de la villa.

Ya el pasado mes de septiembre de 2016 el alcalde informaba de la intención de agrupar a los alumnos de Infantil y Primaria del Ceip Fran Bernardino de Sahagún, hasta entonces repartidos en dos edificios, en un solo centro, y su intención de ceder el colegio desocupado a la Consejería de Sanidad para que ubicara en ese espacio el centro de salud.