La Junta destinará 310.000 euros para actuaciones de control lechero

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Dinero publico para beneficiar negocios privados. Y encima un negocio sin futuro porque cada vez los consumidores prefiren más las leches vegetales, más sanas y donde no hay maltrato animal. Porque para producir leche se maltrata vacas. No con mi dinero. Dejar de usar dinero público para maltratar animales. Que esto no tiene ningún futuro.