La Junta salva, al menos por un año, a los alumnos de trece aulas leonesas

La Consejería de Educación elabora un proyecto con el que trata de evitar que el invierno poblacional se convierta en la llave que cierre definitivamente los colegios y, por lo tanto, la vida en las zonas rurales. Según fuentes consultadas por Diario de León, la Junta ha realizado un estudio para trazar el mapa de los centros que tendrán menos de cuatro alumnos en los próximos cursos. En la actualidad, ese es el número mínimo para que el CRA continúe abierto, si bien todas las proyecciones llevan a pensar que descenderá. En la provincia de León y según los datos ofrecidos por la administración, este año hay trece cemtros rurales agrupados con tan sólo cuatro estudiantes. Están en Torre del Bierzo, Destriana, Bustillo del Páramo, Quilós, Alija del Infantado, Villager de Laciana, Matachana, El Burgo Ranero, Villaquilambre y Silván. Es decir, el Bierzo, Laciana y La Cabrera acogen la mayor parte de estas aulas, cuyo denominador común, tras el último informe Pisa es que logran algunas de las mejores posiciones académicas.

Sin ir más lejos, hay que recordar que uno de sus profesores, Óscar Casado —que desempeña su profesión en el CRA de Castrocalbón—, fue elegido el año pasdo mejor docente de España en los premios Abanca.

Para paliar esta situación, la Consejería de Educación aprobará un plan para que los centros públicos incompletos y las localidades de CRA en funcionamiento que en un determinado curso escolar no alcancen la cifra mínima de cuatro alumnos escolarizados puedan continuar prestando servicio durante un año académico más, siempre que se cumplan las condiciones que se señalan en esta Instrucción.

Entre ellas, cabe destacar que la unidad tenga al menos tres alumnos matriculados con asistencia regular a clase, que de los datos de empadronamiento del municipio se prevea un incremento en la escolarización para el siguiente curso escolar y que el ayuntamiento solicite el mantenimiento de la unidad. Además, los progenitores se verán obligados a decir si su preferencia pasa por la escolarización de sus hijos en dichas aulas y, por último, pero muy importante, en el supuesto de que se den las condiciones de mantenimiento de la unidad pero se produzca una pérdida sobrevenida de alumnado y no se alcance la cifra de al menos tres matriculados con asistencia regular a clase, la unidad dejará de funcionar y el alumnado será escolarizado en el centro correspondiente por parte de la dirección provincial de educación.

«Finalizado el curso escolar en el que se ha mantenido la unidad con tres alumnos, si no se materializa la escolarización del nuevo alumnado previsto para alcanzar al menos la cifra de cuatro durante el mes de septiembre, aquélla dejará de funcionar».