El jurado declara a Muñoz Blas culpable por mayoría del asesinato de Denise Thiem

a.g. valencia | león

Una decisión sin apenas fisuras. El jurado popular leyó ayer el veredicto, tras 21 días de vista oral en la Audiencia Provincial de León y uno más de deliberación, en el que considera a Miguel Ángel Muñoz Blas, el único acusado de la muerte de la peregrina Denise Thiem, culpable de asesinato. La mayoría lo tuvo claro. Ocho de las nueve personas que tuvieron que decidir consideraron probado que el hombre «le causó la muerte a la peregrina intencionadamente, de forma sorpresiva y sin que la víctima pudiera advertirlo o se pudiera defender». Un veredicto que cierra el círculo, justo en el segundo aniversario del crimen que sacudió al Camino.

El jurado también consideró probado, en este caso por unanimidad, que el hombre se apoderó de los objetos personales de la norteamericana, así como de 1.038 dólares, considerándole culpable de un robo con violencia. Sin embargo, entendió que no ha quedado probado, por cinco votos frente a cuatro, que Muñoz Blas cambiara las flechas del Camino para desviar a la víctima hasta su casa. Igualmente, el jurado rechazó que el agresor padeciese una grave enfermedad psíquica que anulase totalmente, limitase gravemente o afectase ligeramente sus normales capacidades de conocimiento y voluntad en el momento de cometer los hechos.

También se consideraron probadas las lesiones que presentaba la víctima y que el golpe que propinó Muñoz Blas a la peregrina «determinó su muerte por un traumatismo craneoencefálico severo, procediendo el acusado a continuación a arrastrar el cadáver a un lugar más apartado y menos visible despojándola de su mochila y realizándole un corte en el cuello con arma blanca». Además, ocho de los nueve miembros del jurado entendieron que el hombre desnudó a la peregrina para acelerar el proceso de descomposición del cuerpo y lo ocultó bajo tierra «no sin antes seccionarle las manos que enterró en otro lugar y que no han sido halladas», como se recoge en el objeto del veredicto, donde igualmente queda probado por el jurado que en una fecha indeterminada, a finales del mes de agosto de 2015 y ante el temor de ser descubierto por la presión policial, Muñoz Blas desenterró el cuerpo y lo trasladó al lugar donde finalmente apareció el 11 de septiembre de aquel año.

El jurado también tuvo claro que fue el acusado quien llevó a los policías, tras su detención en Asturias, hasta el enterramiento final, en un paraje cercano a Santa Catalina de Somoza, y donde se encontró el cadáver de Denise desnudo, en avanzado estado de descomposición y tapado con unos arbustos. Por último, en el veredicto se recoge el criterio contrario de los miembros a que se pida en la sentencia el indulto para el agresor.

Tras la lectura, la fiscalía volvió a solicitar para Muñoz Blas penas de 20 años de prisión por asesinato y cinco más por robo con violencia, mientras que la acusación particular, que representa a la familia, rebajó de 22 a 20 los años que pide por el asesinato y suma cinco más por el robo con violencia. El motivo del cambio, según explicaron los letrados, es que el magistrado no tuvo en cuenta el aumento por ensañamiento señalado en las conclusiones finales. Además, las dos partes piden que Muñoz Blas no pueda acercarse a menos de mil metros de los Thiem e indemnizaciones que oscilan entre los 110.000 y los 250.000 euros para los padres y el hermano de Denise. Mientras, la defensa se reiteró en la libre absolución para su patrocinado.