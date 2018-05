«La despoblación del medio rural se combate con beneficios fiscales»

a.g. valencia | la bañeza

José Miguel Palazuelo es claro. De ideas definidas en base a la experiencia y el conocimiento de la ciudad que le dan los años en la alcaldía. El regidor analiza el presente y futuro de la ciudad y ahonda en cuestiones supramunicipales como la despoblación o los tan demandados parques de bomberos.

Conflicto con la remolacha

«La Azucarera tiene dos sentidos: los puestos de trabajo directos e indirectos que genera y que para los productores es una fuente de ingresos. Los agricultores son adultos y saben qué les interesa, aunque contratar fuera de la provincia es perjudicial para León. Está claro que si no hay remolacha es imposible que la fábrica se mantenga, aunque confío en que esto no ocurra e incluso se incremente el cultivo».

Horizonte PAC 2021

«Espero que los acuerdos y las ayudas se mantengan. No podemos dejar de producir alimentos y estratégicamente tampoco nos lo podemos permitir. Creo que todos los gobiernos tienen que hacer un esfuerzo en respaldar a la agricultura y la ganadería».

Economía

«Viendo el entorno hay un optimismo moderado. La sequía o el incendio de Embutidos Rodríguez afectó muchísimo a la economía de la ciudad, aunque seguimos manteniendo el comercio local que es positivo».

Crisis demográfica

«Hay políticos que se han dado cuenta del problema cuando el enfermo ya está en la UVI, aunque desde aquí se lleva alertando años. El desierto poblacional lleva consigo importantes costes para el Estado en materia de infraestructura, conservación del patrimonio e incluso prevención medioambiental».

Soluciones

«La despoblación puede frenarse beneficiando en los impuestos a las empresas que se asienten en el mundo rural, pero no con incentivos del 5%, sino con beneficios del 10 o del 15%. También se combate incentivando fiscalmente a aquellos que viven en los pueblos y a los funcionarios para que puedan llegar al máximo igual que en las ciudades. La cuestión de la crisis demográfica debería debatirse con expertos que saben y tienen más que decir que muchos políticos».

Financiación local

«Los ayuntamientos tienen un problema de insuficiencia económica porque asumen más competencias de las que les corresponden mientras la Junta y el Estado miran hacia otro lado».

Parques de bomberos

«Ya no pedimos que se ponga en La Bañeza, ya pedimos que se ponga porque temo que se acabe la legislatura sin que se hayan hecho. La verdad que tampoco entiendo que ha motivado al PP a descartar La Bañeza cuando si hay alguien que ha demostrado generosidad en los incendios del entorno ha sido la ciudad. Al final este descarte solo perjudica a los ciudadanos».

Planes provinciales

«Con la subvención se renovarán redes, se ensancharán aceras y se acometerá la reforma integral de la plaza del Salvador con un proyecto atractivo que guste a los ciudadanos».

Elecciones municipales

«Aún no he tomado la decisión, fui elegido por cuatro años y aún no han terminado, no obstante dentro del equipo de Gobierno hay concejales y concejalas que podrían ser perfectamente candidatos».