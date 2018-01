Un lacianiego crea una beca para ayudar a la reconversión de la cuenca

vanessa araujo | villablino

El lacianiego Juan José Villanueva, creador del circuito de golf de España —Ilusion Cup— y golfista, quiere crear una beca bajo el nombre Manuel Villanueva en honor a su abuelo para financiar a empresas, proyectos o ideas que generen puestos de trabajo en la cuenca.

Según señaló Villanueva las dos únicas condiciones que pone para todos aquellos interesados es que los proyectos o iniciativas «no estén vinculados con el sector de la minería» y además tendrán que asentarse en la comarca «tendrán que quedarse en la comarca de por vida» matizó. El joven, residente en Panamá, entiende que los lacianiegos defiendan el carbón, pero señala que aquellos que residen fuera ven las cosas de una manera diferente. «Cuando uno está fuera se nota el deterioro que vive la comarca» señala Villanueva, quien asegura que «desde la distancia somos conscientes de que hay ciertas cosas que se van acabando». Este joven lacianiego tiene la esperanza de que Laciana podrá salir de su letargo si realiza productos de alta calidad que puedan competir con otros y se muestra convencido de que las iniciativas elegidas saldrán adelante.

Juan José Villanueva vivió en Villablino hasta los 18 años y estudió en el IES Obispo Argüelles de la capital lacianiega, después se trasladó a Asturias para continuar formándose y con el tiempo decidió irse a Panamá.

Con esa beca se pretende un concurso de ideas a nivel nacional e internacional, aunque todavía no están el número de proyectos que se elegirán para la beca ni tampoco el importe que se dotará. La beca que será bianual ya que «estaremos desde el inicio hasta sus primeros años de andadura para asesorar y ayudar a los emprendedores». Respecto a la mano de obra, las empresas deberán tener presente que tendrán que elegir mano de obra en Laciana «a no ser que se pida alguna cualificación muy especifica que no haya en la comarca»

La iniciativa, de carácter privado y sin «tintes políticos», cuenta con el apoyo de distintas instituciones como el Ayuntamiento de Villablino y la Diputación de León y en los próximos días Villanueva tiene previsto reunirse con la Junta. Además le ayudaran «grandes amigos y profesionales me acompañarán en esta iniciativa, que estoy seguro llevará al valle pequeñas gotas de optimismo». Su jefe de prensa será Hugo Costa, hasta hace unos meses director de Canal + Golf y Canal + Toros. El próximo día 17 este joven impartirá una charla sobre emprendedores en el IES Valle de Laciana.