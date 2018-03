Los ladrones se llevan siete focos Led del estadio de La Llanera

a.g.v. | la bañeza

Los ladrones pusieron en esta ocasión el foco en el estadio de La Llanera, el campo del La Bañeza Club de Fútbol. Y lo pusieron en sentido literal porque los cacos se llevaron buena parte de la iluminación del campo. En concreto, y según confirmaron fuentes del conjunto morado, los amigos de lo ajeno sustrajeron siete focos, cinco de la zona de los marcadores y dos más de la torreta del corner de esa zona. «Los ladrones actuaron en la parte del fondo del estadio, dejando libre la entrada», aseguraron.

Los hechos ya se han denunciado ante el puesto de la Guardia Civil de La Bañeza que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. El club dio el miércoles la voz de alarma al echar de menos los focos, por lo que todo hace suponer que el ilícito se produjera en esa madrugada.

Por el momento será el club quien se haga cargo de reponer la iluminación que había sido sustituida unos meses atrás por tecnología Led. Se estima que el valor de los focos robados supere los 3.000 euros, según explicaron.

Los daños producidos en el campo no afectaron ayer al desarrollo del partido que pudo jugarse sin incidentes porque todavía había luz de día. No obstante, no es la primera vez que La Llanera sufre la ‘visita’ de los amigos de lo ajeno. Un hecho del cual el club se lamentó también a través de las redes sociales.