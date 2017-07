León aprueba la memoria de su plan provincial de bomberos con gestión mixta

La Diputación de León ha aprobado hoy la memoria del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento mediante el que se instalarán seis parques comarcales, un plan que se gestionará de forma mixta, puesto que será financiado por la Diputación provincial pero contará con 75 bomberos externos.



Esta memoria ha quedado aprobada en una pleno extraordinario que se ha celebrado en la Diputación de León en el que han dado su visto bueno tanto el equipo de gobierno del PP, como UPL, Coalición por el Bierzo y Ciudadanos.



El PSOE se ha abstenido por considerar que "la Junta está incumpliendo la ley" y debería aportar financiación y Coalición en Común ha votado en contra por considerar que el servicio de debería gestionar de manera cien por cien pública.



El diputado del área, Ángel Calvo, abrió las intervenciones para explicar que las diputaciones son quienes deben gestionar el servicio de extinción de incendios en los pequeños municipios y ha desglosado algunos de los aspectos que incluye esta memoria que busca "dejar de dar palos de ciego".



Calvo ha explicado también que la implantación del servicio supondrá una inversión de ocho millones de euros "que asumirá al cien por cien la institución provincial" y tendrá un coste anual de casi cinco millones.



Además, ha explicado que los seis parques tendrán 84 profesionales, 9 de ellos jefes de servicio pertenecientes a la institución y otros 75 que serán bomberos profesionales a quienes se contratará a través de una empresa externa.



Este ha sido el punto de más polémica en la aprobación de la memoria, especialmente criticado por el portavoz de Coalición en Común, Miguel Flecha, quien ha pedido que se gestione "de manera directa y totalmente pública porque no hay informes que justifiquen la privatización de esos puestos de trabajo".

A este respecto, ha respondido el presidente de la institución, Juan Martínez Majo, quien ha asegurado que la ley no permite ahora crear ninguna plaza a la Diputación, y ha agregado que las que se han creado para este servicio "se han quitado de otro".



"Es un momento en el que la gente está mirando con lupa el futuro de las diputaciones", ha señalado Majo, quien ha valorado que se vaya a crear un servicio "cercano, de proximidad y para el mundo rural" y que se vayan a instaurar seis parques "cuando hasta ahora había cero".



Por su parte, el portavoz de UPL, Matías Llorente, ha pedido apoyo financiero de la Junta y que se esclarezca cuál será la cantidad que tendrá que aportar cada municipio en caso de que se termine el remanente que la Diputación tiene para financiar este servicio.



Ha reconocido el trabajo y el esfuerzo realizado para tener un plan de bomberos para la provincia aunque ha matizado que "todo es mejorable" y ha confiado en que las enmiendas que se presenten a esta memoria "sean tenidas en cuenta".



El portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, se ha mostrado "orgulloso de participar en la corporación que inicia el germen de ese plan" y en referencia al modo de gestión ha manifestado que "todos los bomberos trabajan igual sean del sector público o privado puesto que su prioridad es apagar el fuego".



El portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, también ha afirmado que la prioridad es contar con una red de bomberos que reduzca los tiempos de extinción "con el objetivo de cubrir la provincia en su totalidad".



El vicepresidente de la institución ha recordado que contar con una red de bomberos era "un anhelo de la provincia" desde hace cuarenta años y ha recordado que la memoria está basada en una decisión técnica que busca que el servicio "llegue a todos".



Al pleno también han asistido miembros de distintos sindicatos de bomberos que se han mostrado contrarios a que la gestión de este servicio no sea cien por cien pública.



El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León contará con 84 trabajadores (9 funcionarios y 75 bomberos profesionales) repartidos en seis parques ubicados en Villablino, Celada, Cistierna, Pola de Gordón, Valencia de Don Juan y Bembibre.



Tras la aprobación hoy de esta memoria se abre un período de treinta días naturales para la presentación de las alegaciones.