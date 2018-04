León y Asturias exigen desmantelar las torretas de la línea Sama-Velilla

JOSÉ Mª CAMPOS | bOCA

Los alcaldes de Asturias y León que se vieron afectados por el tendido para la línea de alta tensión Lada-Velilla consideran que ha llegado el momento de que el Gobierno Central y Red Eléctrica Española (REE) desmantelen las torretas que se construyeron hace más de 30 años. En la vertiente leonesa solo se puso en pie una torreta en terrenos de Siero de la Reina en el municipio de Boca de Huérgano. Su alcalde, Tomás de la Sierra, considera que dado que esa torreta no se va a utilizar, puesto que hace años se desestimó realizar el tendido por el parque regional, es momento de desmantelarla ante el posible peligro que pueda significar una estructura «que no se utiliza y sobre la que no hay un mantenimiento».

Dentro de los municipios de Burón y Maraña iban proyectadas otros torretas que no se construyeron a pesar de que REE expropió y pagó los terrenos afectados por éstas. Esos terrenos eran tanto públicos como fincas privadas.

El trazado de la Sama-Velilla estaba compuesto, en Asturias, por un total de 83 torres, de las cuales 50 se encuentran en la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de Redes. En 1984, Redesa (la antigua REE) comenzó la construcción de la línea de alta tensión. Colocó las torres en Asturias, pero en León hubo una fuerte oposición vecinal, que encontró apoyo en instancias judiciales por su alto valor ecológico: la red no debía pasar por parajes como los de Maraña, o Burón, todos ellos limítrofes con el parque de Redes.

Los trabajos quedaron paralizados en el 2001 tras varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, que daban la razón a los ayuntamientos de Boca de Huérgano, Maraña y Riaño en su lucha por parar la construcción de la autopista eléctrica.

Los regidores de Sobrescobio, Marcelino Martínez, y de Caso, Miguel Fernández, aseguran que las torres causan «un impacto visual brutal» y ponen en peligro a los vecinos: «El mantenimiento es nulo y esperamos no tener que lamentar una desgracia», afirmó Fernández. De hecho, hace unos días se desprendió parte de una torre en Soto de Llorío (Laviana).

La reivindicación para desmantelar las torres de alta tensión viene ya de lejos. Incluso hace una año, Izquierda Unida llevó el debate a la Junta General del Principado de Asturias, al considerar que las torretas están en una zona de alto valor ecológico. La propuesta consiguió el respaldo de todos los grupos con representación en el Parlamento asturiano. Los regidores de Sobrescobio, Marcelino Martínez, y de Caso, Miguel Fernández, aseguran que las torres causan «un impacto visual brutal» y que además ponen en peligro a los vecinos. Los ediles asturianos recuerdan que hace unos días se desprendió parte de una torre en Soto de Llorío (Laviana).