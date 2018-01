León denuncia la nula promoción del centenario de Picos de Europa

m. carnero / j.m. campos | león

Pocas veces se tiene la ocasión de celebrar un centenario, sobre todo el de la creación del primer parque nacional del país, el de Picos de Europa. Este año 2018 se cumple un siglo desde que se promulgara la primera Ley de Parques Nacionales que permitió el 22 de julio de 1918 la declaración del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga o de Peña Santa, —hoy denominado Picos de Europa—, al que seguiría apenas un mes después el Parque Nacional del Valle de Ordesa. Se trata de una fecha «sumamente importante» para los hosteleros de la vertiente leonesa del parque, englobados en la Asociación Picos de Europa León, que representa a una veintena de establecimientos de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre. Para ellos, el centenario supone «un tren demasiado importante que no se puede dejar pasar para promocionar la vertiente leonesa como se merece», asegura el presidente de la asociación, Juan Manuel Blanco.

«Se supone que ya estamos inmersos en el centenario y no conocemos si existe un calendario de actividades, alguna fecha destacada, sí hay una previsión de hacer alguna campaña promocional o sí se va a editar algún tipo de folleto», denuncia el represente de los hosteleros que lamenta que desde la Junta de Castilla y León no se haya tenido en cuenta la opinión de este colectivo para diseñar un programa a través del cual tengan la oportunidad de promocionar todos los recursos turísticos de la parte leonesa del parque. «Somos nosotros los que tenemos un contacto más directo con los turistas, y sabemos lo que reclaman, lo que vienen buscando, por eso considero que nuestra opinión es importante para asegurar el éxito del centenario», afirma Blanco.

La única actividad que de momento se conoce en la vertiente leonesa durante este centenario es la inauguración oficial de uno de los dos centros de visitantes proyectados en la vertiente leonesa, el de Oseja de Sajambre, —el de Posada de Valdeón finalmente se retrasará al 2019—. «Inaugurar un centro de visitantes tan demando es muy importante, pero no hay que olvidar que es un servicio de punto de información que no supone un reclamo turístico en sí. Hay que reforzar la señalización de los recursos dentro del parque, de las rutas, los desfiladeros, promocionar exposiciones como la del colegio de Soto de Sajambre, la ruta del Cares, la Vía Ferrata, y todo lo que ofrece esta vertiente y que no tiene nada que envidiar a la asturiana», afirma el presidente de la asociación,

Blanco pone como ejemplo toda la promoción que se hizo en León para celebrar los 50 años del descubrimiento de las Cuevas de Valporquero. «Se hizo una promoción con carteles en el metro de Madrid, se pusieron autobuses gratuitos desde la capital leonesa para visitar las cuevas, se organizaron exposiciones y un montón de actos», recuerda el representante de los hosteleros. «No hay que olvidar que Picos de Europa, y en concreto la Ruta del Cares, es el segundo reclamo turístico más visitado de la provincia de León por detrás de la Catedral de León, con casi 205.000 visitantes al año, la mitad que la Pulchra leonina», recuerda.