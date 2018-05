León encabeza con 15 M el reparto de fondos para las entidades locales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Mientras sigamos manteniendo "chiringuitos" inútiles no saldremos del paro, la emigración y la miseria social que tenemos en esta provincia. En León, ciudad, conviven tres ayuntamientos: León, San Andrés y Villaquilambre, con uno sólo nos sobra. No llegamos ni a un barrio de los pequeños de Madrid. Y los otros 205 ayuntamientos hay que fusionarlos en otros 10 ó 12 como máximo. No es explicable que mantengamos 208 ayuntamientos para 460.000 hab. Bueno, conociendo la clase política que tenemos sí es explicable.