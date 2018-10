León sufre la nevada más fuerte en un mes de octubre en los últimos 10 años. Restablecido el tráfico ferroviario en la línea León-Gijón a su paso por Pajares

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Me estoy preguntando con tanta nieve en nuestras montañas, si le da por llover la cuarta parte que en Málaga que ¿pasaría en León? las inundaciones seguro que estarían al orden del día. Los ríos que circulan por la capital están sin limpiar llenos de arboles malezas y basura, luego (hay dios mio no esperábamos que lloviera tanto) (si ves a tu vecino limpiar hay que hacer lo mismo) Luego no valen quejas.