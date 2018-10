León sufre la nevada más fuerte en un mes de octubre en los últimos 10 años

La nevada que este fin de semana cortó de raíz un otoño más cálido de lo normal es la más importante que cae en la provincia en el mes de octubre en los ultimos diez años. Hay que remontarse a 2008 para encontrar un episodio de estas características, según informó ayer la Delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad autónoma.

El temporal fue incluso más fuerte que el que dejó importantes acumulaciones de nieve este fin de semana, ya que en Caboalles de Arriba —a unos 1.100 metros de altitud, en el municipio de Villablino— y Genestosa —a 1.280 metros, en el término de San Emiliano— los copos cayeron durante cuatro días consecutivos, cubriendo el suelo. Las precipitaciones se registraron, como en esta ocasión, también en los últimos días del mes, cubriendo el suelo. En aquellos días, La Robla, a 945 metros, nevó durante tres días, sin que la nieve llegara a cubrir el suelo, apuntaron en la delegación de Aemet.

La tregua de ayer puede dar paso a precipitaciones esta madrugada, tanto en zonas de montaña como en la meseta, situándose la cuota en los 800 metros. El riesgo —nivel amarillo— de nevada finaliza a primera hora de la mañana y en las zonas altas podrían acumularse hasta diez centímetros de nieve, mientras que en el llano no se espera que superen los dos centímetros. Nieve de octubre que siete lunas cubre, presagio de una buena temporada de esquí y de agua en unos embalses que hace ahora un año se morían de sed en sus mínimos históricos, que ayer estaban cerca del 50% o por encima de éste porcentaje, excepto Villameca (38%).

Uno de los aspectos que más puede llamar la atención de este temporal es el brusco descenso de la temperaturas. Así, los datos de Aemet en Villablino marca una máxima de 23,6 grados el miércoles mientras que el domingo no se superaron los 4,7 grados positivos. A unos pocos kilómetros, a mayor altitud, en Leiteariegos, la estación meteorológica dio una máxima de 1,4 grados negativos, frente a los 18 del día 24, y una mínima de -3,9 —no había helado en toda hasta el sábado—. La situación fue similar en Posada de Valdeón, con el mismo registro más alto que en el puerto occidental, aunque con una mínima menos rigurosa, -0,2. En Riaño, la diferencia térmica fue aún más acusada, con 19,6 grados entre la máxima del 24 y la del domingo.

En cuanto a volumen de precipitaciones, Villablino marcó el domingo el máximo de la Comunidad, con 30,6 litros recogidos por metro cuadrado en la jornada del domingo, precipitación en forma de nieve en su totalidad. El dato es el triple del segundo más elevado, los 10.2 de Medina de Pomar (Burgos). El tercer lugar correspondió a Riaño, con 10.2 litros. Aun así, el registro se aleja de los máximos nacionales, con 79 milímetros en Villayón y Oneta, en Asturias.

LAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones por tren entre el Principado y León continuaban interrumpidas a última hora de la tarde de ayer, según confirmó Renfe, y no había previsiones de reapertura de la línea ferroviaria. La compañía mantenía el transporte de viajeros por carretera a la espera del arreglo de la catenaria rota en la vertiente asturiana de Pajares y de la retirada de la nieve en la vía.

En la red principal mejoró la situación. No así en la autonómica, de la que no hubo información de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a lo largo de la jornada del domingo. Ayer, el enlace de carreteras afectadas por hielo y nieve remitía a la página web de la DGT, aunque sí se reflejablan las incidencias en el apartado de estado de las carreteras. Ayer no se facilitó el parte de alumnos que perdieron clase.

A las 19.00 horas de ayer estaba cortada la CL-635 en Burón y los puertos de Las Señales (LE-333), Aralla (LE-473) y Leitariegos (LE-497). Tampoco eran transitables en su vertiente asturiana los puertos de San Isidro, Tarna, Somiedo y Ventana, desde los que se accede al Principado. Otros tres puntos de la raed autonómica precisaban cadenas o neumáticos de invierno.

Las caídas de ramas a la vía causaron problemas en los municipios de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón. Por otra parte, el domingo hubo cortes de luz en el municipio de Burón y ayer, en Villablino faltó por la tarde durante una hora y en Lumajo durante la mañana.

Una información de V. Araujo, J.M. Campos, J.A.B. Planillo y A. Domingo.