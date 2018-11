León supera a doce autonomías en consultorios médicos rurales

A vueltas con el problema de la sanidad rural, cabe destacar que la dispersión de la población da a León un 741 consultorios locales —distribuidos en las áreas de León y Bierzo—, suficientes para ocupar uno de los primeros puestos no ya su indiscutible primer puesto en el ránking de este tipo de infraestructuras por provincias, sino con capacidad para competir en el autonómico, donde le correspondería el sexto lugar.

Los datos del Ministerio de Sanidad en cuanto a infraestructuras de atención primaria (los últimos corresponde a 2016, revelan la existencia de 3.669 consultorios en la Comunidad autónoma, sobre un total de 10.077 en el conjunto nacional, cifra que se aleja con mucho de las siguientes comunidades, Andalucía y Castilla-La Mancha, con 1.111 y 1.110, respectivamente.

Un zoom sobre el mapa para concretar más la situación en la provincia leonesa revela la existencia de 741 consultorios, cifra a la que es Burgos la que más se aproxima, con 596. Es decir, en León se ubican el 19% de este tipo de establecimientos sanitarios de la Comunidad y la cifra es muy superior a la de muchas comunidades autónomas. Así, si se traslada el dato leonés al panorama autonómico, la provincia ocuparía un quinto lugar, por detrás de la comunidad en la que se engloba, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña —de esta última el ministerio facilita los datos de 2015, al no haber remitido su actualización— y con 325 más que su inmediato seguidor, la Comunidad Valenciana, que incluye tres provincias, con una extensión de 23.2555 kilómetros cuadros —León alcanza 15.581 Km2—.

Si los grupos políticos en la Diputación de León buscan soluciones a la asistencia médica en el medio rural sin tocar el número de consultorios en los pueblos, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, del colegio profesional provincial y de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos en Castilla y León (CESM), el leonés José Luis Díaz Villarig, no descartó ayer una reorganización, aunque señaló que se trata de un problema complejo, en el que la racionalización de los establecimientos sanitarios no lo es todo, como tampoco los complementos salariales que se puedan ofrecer a los profesionales de Atención Primaria.

En cualquier caso, Villarig apuntó que los médicos de los pueblos «no pueden pasarse horas de su jornada laboral en la carretera —para colmo, conduciendo su propio coche—, en vez de atendiendo pacientes que es su profesión», para la que han recibido «la mejor formación del mundo». El tiempo en desplazamientos «es un verdadero derroche de recursos», subrayó. El presidente de los médicos considera que mejorar la situación asistencial en el mundo rural requiere «soluciones políticas», adoptadas a partir «de las recomendaciones de quienes nos dedicamos a esto», en concreto, los colegios de médicos, los sindicatos y las sociedades científicas.

A Villarig no se le escapa el abultado número de consultorios que existen en Castilla y León con respecto a otros territorios y señaló que en la solución del problema se debe implicar el conjunto de la sociedad. «Todos nos vamos a tener que dejar muchos pelos en la gatera, porque este es un problema de muy difícil solución» y León no tiene la exclusiva. «Se da en toda España y, posiblemente, también en el resto de Europa». Abordar la problemática supera el ámbito de la provincia y, cuando menos «debe considerarse en el conjunto de la Comunidad autónoma, cuando no desde el Ministerio de Sanidad».

Villarig ofreció a la Diputación de León el apoyo de las instituciones que preside en la búsqueda de soluciones, en una provincia «con un problema mayor», dada la dispersión de la población y su envejecimiento. Destacó que en la provincia se dan «zonas de difícil cobertura sanitaria», como las comarcas del Bierzo, la montaña de Riaño y la Cabrera.