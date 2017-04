López: «Sólo un país emprendedor podrá impulsar las cuencas mineras»

vanessa araujo | villablino

El candidato a secretario general del PSOE en las Primarias del próximo mes de mayo y exlehendakari, Patxi López visitó la capital lacianiega ayer para reunirse con la militancia y trasladarles un mensaje claro respecto a las cuencas mineras. «Que no se sientan abandonadas, y eso sólo se puede conseguir con un Estado emprendedor que sepa implantar una reindustrialización en estas zonas y que permita recolocar a la gente que se ha quedado fuera del sector del carbón», insistió el candidato.

Además López afirmó que se debe entender lo que «se están jugando en las primarias». En este sentido, señaló que en otros lugares de Europa hay partidos socialdemócratas que desparecen por falta de claridad de ideas y por los problemas de discrepancias.

En su discurso señaló que el objetivo tiene que ser el de «definir el modelo de izquierdas con el que volver a conectar con la izquierda progresista».

También habló del día después al 21 «si soy el secretario general integraremos a las diferentes ideas. Me sentaré con el resto de compañeros que han sido candidatos y estudiaremos el modo de ver cómo sumamos». Y de no ser el elegido «no tendré ningún inconveniente en llamar al nuevo secretario o secretaria y ponerme a su disposición, porque la unidad ya no es una idea es una obligación para este partido»

Por su parte, el alcalde de Villablino, Mario Rivas señaló que respecto a las ideas de Patxi en el sector minero «me parece la idea más razonable que tiene que tener el partido socialista frente al carbón». En este sentido, Rivas está de acuerdo con López al afirmar que la financiación y la ayuda tiene que ver de lo público, «algo básico para la restructuración», y destacó que Patxi López tiene esa idea, la cual «es la válida, que todos los socialistas tenemos que tener y que tiene que calar en los gobiernos centrales». Y para finalizar, el regidor lacianiego señaló que desde el punto de vista del sector, «mientras existan centrales termicas que quieran quemar carbón tiene que ser nacional».

Un acto que se celebró en la sede del partido socialista de Villablino con unos 80 militantes de esta fuerza y en el que Patxi López les explicó sus ideas y después estuvo abierto a una rueda de preguntas por parte de los militantes, en donde respondió a todas las dudas surgidas.

Un acto en donde Patxi López estuvo por un periodo de dos horas con los militantes del partido socialista hablando de sus intenciones y mostrandose muy receptivo a las ideas de los lacianiegos pertenecientes a su fuerza política para que los militantes tengan claro su voto el próximo 21 de mayo.