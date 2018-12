El lúpulo Nugget leonés supera en calidad al alemán y al americano

A. Domingo | Redacción

El lúpulo español es el que mejor riqueza ha arrojado este año en el panorama internacional, con un 12,1% de ácidos alfa en la variedad Nugget, mayoritaria en España, frente al 10,8% que han arrojado de media Alemania y Estados Unidos, lo principales productores del mundo. El presidente de la Lúpulos de León, Sociedad Agraria de Transformación (SAT), Isidoro Alonso, facilitó estos datos en la asamblea general de cultivadores celebrada el jueves en Carrizo de Ribera.

Los lupuleros de la SAT cosecharon en la pasada campaña 860.000 kilos de flor, en una campaña a la que el granizo impidió un resultado excelente, ya que los 350.000 kilos arruinados por la piedra impidieron superar el millón de kilos de flor. En cuanto a la riqueza, cabe destacar que el 12,1% supera en seis décimas al 11,5% de una cosecha normal. El sector afrontaba esta campaña tras sufrir una reducción superior a la tercera parte de la producción debido a las heladas de abril de 2017 y la fuerte tormenta de finales de agosto, que arruinó plantaciones. El volumen de flor recogido fue entonces de 630.000 kilos.

Alonso explicó que los datos sobre riqueza proceden de la Convención Internacional de Cultivadores de Lúpulo —IHGC por sus siglas en inglés—, y se hicieron públicos en una reunión celebrada en Núremberg el pasado día 12. Las tormentas «nos han impedido haber tenido sido un año excepcional porque el alfa es más alto que en la campaña pasada y hemos superado en un punto la media de ácidos alfa en la variedad Nugget que han obtenido Estados Unidos y Alemania», manifestó el presidente de Lúpulos de León, si bien es cierto que el año en la potencia centroeuropea ha registrado valores en ácidos alfa muy por debajo del promedio.

Sin embargo, los contratos no se han podido cumplir «en un 8%», por el 24% de pérdidas que se registraron en 146 hectáreas por el granizo, «que ya han recibido la indemnización de Agroseguro», añadió. Otras 40 hectáreas no han cobrado cantidad alguna del seguro agrario, al no superar la franquicia —el 10% de la producción—.

La Demanda internacional

Lúpulos de León no había comparado hasta este año los resultados de la campaña con los de otros países productores, apuntó Alonso, que destacó el crecimiento de la superficie cultivada en Alemania y Estados Unidos, «ante el incremento de la demanda de lúpulo en el mundo». «La superficie de lúpulo en Alemania ha aumentado de 19.500 hectáreas en 2017 a 20.200 este año, mientras que en Estados Unidos se sitúan en este momento en 23.379 hectáreas, superando por primera vez a Alemania, debido a la demanda de las cerveceras artesanas».

El incremento de la superficie se debe «a la demanda de lúpulo en los mercados internacionales», dijo Alonso, lo que supone un acicate para incrementar las cifras del sector en España, donde León representa un 98% de la producción

También en España la elaboración artesanal empieza a tirar de la demanda de lúpulo, lo que impulsa a Lúpulos de León a contemplar la posibilidad de introducir las variedades aromáticas Cascade y Chinook para atender a las cerveceras de este tipo pese a sus menores necesidad de lúpulo que el de los grandes fabricantes.