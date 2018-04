Majo afirma que paralizar el decreto de las pedanías es su «máxima» prioridad

maría carnero | león

El Real Decreto 128/2018, en vigor desde el pasado 18 de abril, y que obliga a que sean funcionarios de la Administración local con habilitación nacional quienes ejerzan las labores de secretaría en las entidades locales menores centró parte del pleno ordinaria celebrado ayer en la Diputación. A preguntas de los distintos partidos políticos, el presidente de la institución, Juan Martínez Majo, aseguró que «la máxima prioridad que tiene en estos momentos la Diputación es paralizar este decreto, ya en vigor desde el pasado 18 de abril, que impide el normal funcionamiento de las juntas vecinales de la provincia por la falta de secretarios».

Martínez Majo aseguró que espera que la respuesta «inmediata» del Ministerio de Hacienda y Función Pública a su misiva en la que pide la inmediata paralización del decreto, y una moratoria para que las juntas vecinales se adapten a la nueva normativa.

A este respecto, y sobre la insistencia tanto de los partidos de la oposición, como de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, de reforzar el número de secretarios nacionales del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación, Martínez Majo explicó que «el propio decreto excluye a este servicio de la obligación de asumir las funciones de secretarios de las juntas vecinales, puesto que sólo hace referencia a los habilitados en los municipios a los que pertenecen las pedanías». De todos modos, no descartó la posibilidad de que reforzar este servicio, en el que ya trabajan 24 personas en León y otras siete en el Consejo Comarcal del Bierzo. «Estamos por encima de lo 25 funcionarios que nos están reclamando, y quiero dejar claro que no hay una junta vecinal a la que se no le haya atendido en esta casa en todo lo que nos ha solicitado», afirmó el presidente, defendiendo la implicación del SAM y de la propia Diputación con las Juntas Vecinales.

Plan de Empleo

En la sesión de ayer también se dio luz verde a la propuesta de subvenciones con cargo al Plan de Empleo de la Diputación para el año 2018, que conlleva una partida económica de 2.99.995 euros. El portavoz de la UPL, Matías Llorente, felicitó al equipo de Gobierno por este plan, del que forman parte los 208 municipios de la provincia. «Es el mayor éxito de los planes de esta casa», destacó el diputado. Sobre este asunto, el portavoz de PSOE valoró el esfuerzo de la institución por poner en marcha este plan, pero recordó que las competencias de crear empleo corresponden a la Junta de Castilla y León.

Otro de los puntos del orden del día, aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, fue el de la propuesta de designar alcaldesa pedánea de la Junta Vecinal de Huergas de Babia a Concepción Gómez Quiñones, que pasa a ocupar este cargo al que hace ya cinco meses renunció Venancio Fernández, al igual que su sustituta, Ana Rosa Cobos.