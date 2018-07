Majo se reunirá con el consejero por la falta de médicos rurales

Armando Medina | león

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, se reunirá en breve con el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, para tratar de buscar una solución al problema de la drástica reducción de médicos en varios pueblos del sur de la provincia para estos meses de verano por parte del Sacyl. «El consejero está informado puntualmente de la situación, que es grave. Hoy mismo (por ayer) a mediodía hablé con él y en las próximas horas me reuniré con él», afirmó Majo. Por lo que se desprende de sus palabras, la reunión podría celebrarse hoy mismo. El presidente de la Diputación informó que en el citado encuentro estarán presentes «más personas», entre ellas «los alcaldes que se han dirigido a mí para que intente solucionar el problema».

Martínez Majo aseguró que se trata, «en este momento, de una situación puntual, coyuntural, no estructural; provocada por la falta de médicos que suplan las bajas de facultativos». Y añadió que «yo estoy en la búsqueda de soluciones desde el día antes de que se anunciase la medida».

El presidente de la Diputación informó que se reunió con algunos de los alcaldes afectados el pasado viernes. Y no pone paños calientes. Considera el problema como «muy grave». Y añadió que «no se trata de ponerse detrás de ninguna pancarta, sino de buscar soluciones».

Curiosamente, todos los municipios afectados por la reducción de médicos (Matanza de los Oteros, Fuentes de Carbajal, Villabraz, Castilfalé, Valdemora o Matadeón) pertenecen la Centro de Salud de Valencia de Don Juan, de donde Majo es alcalde. «Ni la Diputación ni el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan tenemos ninguna competencia en este asunto, pero intentaremos buscar una solución».

Todos los alcaldes consultados mostraron ayer sentimientos similares que van desde la indignación a la rabia y la impotencia por no poder hacer nada más que alzar la voz ante una situación que consideran injusta y de falta de humanidad por parte de los responsables de la Junta de Castilla y León.

El primero en denunciar el problema fue el pasado viernes el regidor de Matanza, el socialista Marcelo Alonso, que ayer volvía a calificar de «vergüenza» el asunto. «No han tenido la dignidad ni siquiera por educación de comunicarnos estas medidas. Nadie se ha dirigido a nosotros. Es una descortesía total con los alcaldes».

Desde las filas del Partido Popular también mostraban su indignación la alcaldesa de Fuentes de Carbajal, Ana María Ortega, o el alcalde de Villabraz, Ricardo Pellitero.

Un despropósito

Ortega afirmaba que es «un despropósito que nos dejen sin médico. Exijo una solución a quien corresponda. Estoy dispuesta a tirar hasta donde sea. La sanidad no es un tema político. Con la sanidad no se juega». La alcaldesa de Fuentes de Carbajal aseguraba que «no es justo que gente que ha estado cotizando cuarenta años ahora, que es cuando más lo necesitan, se quedan sin médico. Me siento absolutamente impotente porque no está en mi mano solucionar este problema. Veo que mi pueblo se muere. Quieren acabar con los pueblos. Siento rabia e indignación».

Los regidores lamentan que estas medidas afecten a los más débiles, a las pequeñas poblaciones del medio rural donde la población está muy envejecida y en muchos casos no tienen medios para trasladarse a las cabeceras de comarca, en este caso a Valencia de Don Juan. Y especialmente sangrante que se produzcan en verano cuando la mayoría de los pueblos multiplican su población.

Con palabras similares se manifestaba ayer Ricardo Pellitero, alcalde de Villabraz. «Es muy triste pero no me pilla de sorpresa», lamentaba. «Es una forma de acabar con los pueblos. Te das cuenta de que el sistema está montado para acabar con ellos», añadía. Y lanzaba una advertencia. «Ahora nos está afectando a los más pequeños, pero a los que son más grandes también les va a llegar». El regidor aseguraba que «lo más triste es que lo tengan que pagar los vecinos. ¿Cómo le digo yo al señor José, que es un hombre mayor que no puede desplazarse, que no hay médico? De alguna forma lo tenemos que arreglar. Hablamos de un tema de humanidad, pero parece que la Junta de Castilla y León no lo ve así». Y reiteraba que «nosotros no podemos hacer nada. Lo único, alargar la agonía. Impotencia pura y dura».

No lo imagino en Ibiza en verano

En el mismo sentido hablaba el alcalde de Matadeón de los Oteros, el leonesista Miguel Ángel Lozano, cuyo municipio también se ha visto afectado por la reducción en un 66% de la presencia del médico. «He intentado contactar con el coordinador de Valencia de Don Juan y me fue imposible. Al final pude hablar con la gerente de Atención Primaria y me dijo que no hay médicos y que la solución es esa». Y añadió que «yo no me imagino que en Ibiza o la costa se reduzcan los médicos en verano que es cuando más gente hay. Pues es lo que está sucediendo aquí. Es muy triste», decía Lozano.