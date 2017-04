Al mal tiempo, un buen embutido

a.g. valencia | la bañeza

Ya es casi una tradición de la primavera y, aunque ayer el tiempo no fue agradable, la Feria del Chorizo de La Bañeza volvió a cumplir con las expectativas. La lluvia dejó paso a la tartera con un reparto que contabilizó alrededor de 1.600 raciones entre otros tantos comensales. La cita, que impulsa el Ayuntamiento, se ha convertido en un aliciente que da aún más realce a la feria que saca a la plaza Mayor el embutido rey de la mesa.

Desde antes de las 13.30 la cola comenzaba a formarse en la calle Manuel Diz, donde se colocó el mostrador para el reparto de los dos huevos fritos, el chorizo y las patatas. Un menú al que nadie dice que no. Así, los comensales fueron pasando en busca de su cazuela de barro para llevarse un buen plato y una receta consistente. Mientras, en la plaza Mayor, los catorce productores que participan en esta edición siguieron con la venta de chorizo y demás embutido, además de ofrecer las tapas que al precio de un euro fueron abriendo el apetito. Por la tarde volvió a celebrarse la merienda infantil y es que, ya se sabe, que este año la feria reivindica el popular bocata de chorizo como el mejor tentempié para que los más pequeños tomen fuerzas por las tardes. El día, aunque bastante fresco, no aguó la segunda jornada de la muestra que hoy continúa. Los expositores abrirán de 11.00 a 21.00 horas y no faltará el popular sorteo de productos de la feria.